Серия А. «Фиорентина» нанесла «Милану» первое поражение в сезоне, у Влаховича и Ибрагимовича дубли

«Фиорентина» на своем поле оказалась сильнее «Милана». Миланцы упустили шанс возглавить таблицу Серии А.

В трех голах хозяев поучаствовал форвард Душан Влахович, к которому есть интерес в АПЛ. У миланцев дубль оформил нападающий Златан Ибрагимович.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин пропустил очередной матч из-за травмы.

Италия. Серия А. 13-й тур

Фиорентина – Милан – 4:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Дункан, 15; 2:0 – Сапонара, 45+1; 3:0 – Влахович, 60; 3:1 – Ибрагимович, 62; 3:2 – Ибрагимович, 67; 4:2 – Влахович, 86; 4:3 – Венути, 90+6 (в свои ворота).

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