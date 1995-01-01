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    Серия А. «Фиорентина» нанесла «Милану» первое поражение в сезоне, у Влаховича и Ибрагимовича дубли

    «Фиорентина» на своем поле оказалась сильнее «Милана». Миланцы упустили шанс возглавить таблицу Серии А.

    В трех голах хозяев поучаствовал форвард Душан Влахович, к которому есть интерес в АПЛ. У миланцев дубль оформил нападающий Златан Ибрагимович.

    Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин пропустил очередной матч из-за травмы.

    Италия. Серия А. 13-й тур

    Фиорентина – Милан – 4:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дункан, 15; 2:0 – Сапонара, 45+1; 3:0 – Влахович, 60; 3:1 – Ибрагимович, 62; 3:2 – Ибрагимович, 67; 4:2 – Влахович, 86; 4:3 – Венути, 90+6 (в свои ворота).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26068

      пьяныйхоровод 11 минут назад

      Это ещё Кокорина не было .

      0
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      Рейтинг: -74

      СуперПАВ9 1 час назад

      Феарентина просто красавцы, у Милана отметил Злата сделал все 3 гола

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