РПЛ. «Крылья Советов» упустили домашнюю победу над «Уралом»

В 15-м туре чемпионата России «Крылья Советов» и «Урал» сыграли вничью в Самаре.

Хозяева поля вышли вперед на 59-й минуте благодаря автоголу, однако соперник успел сравнять счет в концовке матча.

«Крылья» остались на шестом месте в таблице РПЛ, а «Урал» благодаря набранному очку покинул последнюю строчку.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мамин, 59 (в свои ворота); 1:1 – Железнов, 90.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов (Зеффан, 90+1), Бегич, Горшков, Бейл (Липовой, 90+1), Зиньковский (Пиняев, 76), Витюгов (Иванисеня, 69), Пруцев, Ежов, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 69).

«Урал»: Помазун, Мамин (Евсеев, 79), Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко (Железнов, 62), Кузьмичeв, Йовичич (Гагнидзе, 51), Бикфалви, Егорычев (Гаджимурадов, 79), Августиняк.

Предупреждения: Бейл, 67; Пруцев, 72; Иванисеня, 90+2 – Августиняк, 7; Колесниченко, 47; Гагнидзе, 71; Адамов, 86.

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