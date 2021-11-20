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  • РПЛ. «Крылья Советов» упустили домашнюю победу над «Уралом»

РПЛ. «Крылья Советов» упустили домашнюю победу над «Уралом»

20 ноября 2021, 15:53
10

В 15-м туре чемпионата России «Крылья Советов» и «Урал» сыграли вничью в Самаре.

Хозяева поля вышли вперед на 59-й минуте благодаря автоголу, однако соперник успел сравнять счет в концовке матча.

«Крылья» остались на шестом месте в таблице РПЛ, а «Урал» благодаря набранному очку покинул последнюю строчку.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мамин, 59 (в свои ворота); 1:1 – Железнов, 90.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов (Зеффан, 90+1), Бегич, Горшков, Бейл (Липовой, 90+1), Зиньковский (Пиняев, 76), Витюгов (Иванисеня, 69), Пруцев, Ежов, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 69).

«Урал»: Помазун, Мамин (Евсеев, 79), Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко (Железнов, 62), Кузьмичeв, Йовичич (Гагнидзе, 51), Бикфалви, Егорычев (Гаджимурадов, 79), Августиняк.

Предупреждения: Бейл, 67; Пруцев, 72; Иванисеня, 90+2 – Августиняк, 7; Колесниченко, 47; Гагнидзе, 71; Адамов, 86.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Урал
Комментарии (10)
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Из Твери Леха
1637413056
где урал, там дог-шоу. вот увидите, это сборище еще и не вылетит по итогу чемпионата и продолжит успешно осваивать областной бюджет. крыльям - позор. ни за что не поверю, что команда, идущая на последнем месте и забившая 5 мячей в 14 матчах, будет прижимать к воротам Крылья. а Крылья в свою очередь вообще не хотели забивать второй. тьфу, позорная РПЛ.
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portero
1637413360
Обидно однако за Крылья... Не получится с такими результатами удержать состав.
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ARSteven89
1637415633
Стандартный РПЛовский результат (Х и ТМ2,5) для команд из нижней части таблицы. Я, однажды, на такие матчи поставил в первых таймах на ничью и трижды подряд в одном туре зашло!
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Sviro
1637416159
Значит, не очень хотелось подняться в турнирной таблице.
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wer6765
1637417688
Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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САДЫЧОК
1637419253
Отличный тренер и отличная команда . Но , зачем тренер убирает , в конце матча самых сильных ???? и в итоге , либо ничья , либо проигрыш !!!
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моэм
1637423125
КС заслуженно не победили ... играя с меньше всех пропускающей командой , надо было понимать что Урал в своей штрафной ошибок допускает мизер ... ну так бей с линии штрафной!!!...возможностей пробить было вагон....так нет , тупо пытались сделать то что не получалось ... полное отсутствие гибкости в тактике и неумения перестроиться по ходу матча ...с такими минусами их место ниже средины...будем надеяться что робкий Осинькин поумнеет или станет смелее и уверенней .
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Sviro
1637427832
Упустили реальный шанс на четвёртое место подняться!!
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