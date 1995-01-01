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    РПЛ. «Крылья Советов» упустили домашнюю победу над «Уралом»

    В 15-м туре чемпионата России «Крылья Советов» и «Урал» сыграли вничью в Самаре.

    Хозяева поля вышли вперед на 59-й минуте благодаря автоголу, однако соперник успел сравнять счет в концовке матча.

    «Крылья» остались на шестом месте в таблице РПЛ, а «Урал» благодаря набранному очку покинул последнюю строчку.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мамин, 59 (в свои ворота); 1:1 – Железнов, 90.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Чернов (Зеффан, 90+1), Бегич, Горшков, Бейл (Липовой, 90+1), Зиньковский (Пиняев, 76), Витюгов (Иванисеня, 69), Пруцев, Ежов, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 69).

    «Урал»: Помазун, Мамин (Евсеев, 79), Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко (Железнов, 62), Кузьмичeв, Йовичич (Гагнидзе, 51), Бикфалви, Егорычев (Гаджимурадов, 79), Августиняк.

    Предупреждения: Бейл, 67; Пруцев, 72; Иванисеня, 90+2 – Августиняк, 7; Колесниченко, 47; Гагнидзе, 71; Адамов, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +54277

      portero 7 минут назад

      Обидно однако за Крылья...
      Не получится с такими результатами удержать состав.

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      Рейтинг: +5650

      Из Твери Леха 12 минут назад

      где урал, там дог-шоу. вот увидите, это сборище еще и не вылетит по итогу чемпионата и продолжит успешно осваивать областной бюджет. крыльям - позор. ни за что не поверю, что команда, идущая на последнем месте и забившая 5 мячей в 14 матчах, будет прижимать к воротам Крылья. а Крылья в свою очередь вообще не хотели забивать второй. тьфу, позорная РПЛ.

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