Кухарчук: «Если бы мне позвонили из «Галатасарая», пошел бы пешком до Турции»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал об интересе к нему со стороны других клубов.

– Вы проводили хороший отрезок и в «Томи», и в «Химках». К вам никто не обращался из топ-клубов РПЛ?

– Нет, ни разу топ-клуб РПЛ не выходил со мной на связь за последнее время.

– А из Европы?

– Да, со мной связывались представители клубов из Турции, Румынии и Австрии. Я их перенаправлял в клуб, потому что у меня действующий контракт.

– Когда это было?

– Буквально недавно - месяц назад и в конце прошлого сезона. После пятого тура РПЛ нынешнего сезона еще поступал звонок, но я не уполномочен вести переговоры. Общались ли они с моим клубом? Не знаю.

– «Химки» что-то говорили вам?

– Нет. Моя задача – играть за «Химки». Есть интерес от других клубов – здорово, обращайтесь в клуб.

– Вы сами хотите в Европе поиграть?

– Конечно, это очень интересно. Но на данном этапе моей жизни у меня действующий контракт c «Химками». Когда будет предметный интерес, встречи и разговоры – одно дело.

Но когда поступает только звонок с вопросами «ты поедешь к нам?», «что у тебя в клубе сейчас?», отвечаю просто: «Спасибо за интерес».

– Не помните, какие клубы обращались к вам?

– Я не помню названия клубов. Если бы мне позвонили из «Галатасарая», пошел бы пешком до Турции.

В текущем сезоне Кухарчук провел за «Химки» 13 матчей и забил 3 гола.

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.

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