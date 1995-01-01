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    Кухарчук: «Если бы мне позвонили из «Галатасарая», пошел бы пешком до Турции»

    Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал об интересе к нему со стороны других клубов.

    – Вы проводили хороший отрезок и в «Томи», и в «Химках». К вам никто не обращался из топ-клубов РПЛ?

    – Нет, ни разу топ-клуб РПЛ не выходил со мной на связь за последнее время.

    – А из Европы?

    – Да, со мной связывались представители клубов из Турции, Румынии и Австрии. Я их перенаправлял в клуб, потому что у меня действующий контракт.

    – Когда это было?

    Буквально недавно - месяц назад и в конце прошлого сезона. После пятого тура РПЛ нынешнего сезона еще поступал звонок, но я не уполномочен вести переговоры. Общались ли они с моим клубом? Не знаю.

    – «Химки» что-то говорили вам?

    Нет. Моя задача – играть за «Химки». Есть интерес от других клубов здорово, обращайтесь в клуб.

    – Вы сами хотите в Европе поиграть?

    Конечно, это очень интересно. Но на данном этапе моей жизни у меня действующий контракт c «Химками». Когда будет предметный интерес, встречи и разговоры одно дело.

    Но когда поступает только звонок с вопросами «ты поедешь к нам?», «что у тебя в клубе сейчас?», отвечаю просто: «Спасибо за интерес».

    Не помните, какие клубы обращались к вам?

    Я не помню названия клубов. Если бы мне позвонили из «Галатасарая», пошел бы пешком до Турции.

    • В текущем сезоне Кухарчук провел за «Химки» 13 матчей и забил 3 гола.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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