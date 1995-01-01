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    Кухарчук: «Я нужен сборной России. Может, меня заметят»

    Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук оценил свои шансы получить вызов в сборную России.

    – Дзюба нужен был сборной?

    Дзюба - отличный футболист, я играл против него! Нужен он или нет - пусть решает главный тренер. Я пока не работаю экспертом и не сижу на «Матч ТВ». Я нужен национальной команде.

    – Думаете, у вас еще есть шансы?

    – Почему нет? У нас много ребят в команде, которые могут играть за сборную России. Я говорил про Лантратова, что он способен играть за национальную команду, он в ней и оказался.

    Я говорил про Диму Тихого, ждем теперь его вызова. Но каждый игрок должен стремиться играть за свою сборную. И я тоже стремлюсь.

    • Кухарчуку в августе исполнился 31 год.
    • В текущем сезоне хавбек провел за «Химки» 13 матчей и забил 3 гола.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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