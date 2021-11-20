Кухарчук: «Я нужен сборной России. Может, меня заметят»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук оценил свои шансы получить вызов в сборную России.
– Дзюба нужен был сборной?
– Дзюба - отличный футболист, я играл против него! Нужен он или нет - пусть решает главный тренер. Я пока не работаю экспертом и не сижу на «Матч ТВ». Я нужен национальной команде.
– Думаете, у вас еще есть шансы?
– Почему нет? У нас много ребят в команде, которые могут играть за сборную России. Я говорил про Лантратова, что он способен играть за национальную команду, он в ней и оказался.
Я говорил про Диму Тихого, ждем теперь его вызова. Но каждый игрок должен стремиться играть за свою сборную. И я тоже стремлюсь.
- Кухарчуку в августе исполнился 31 год.
- В текущем сезоне хавбек провел за «Химки» 13 матчей и забил 3 гола.
Источник: «РБ-Спорт»