Кухарчук: «Я нужен сборной России. Может, меня заметят»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук оценил свои шансы получить вызов в сборную России.

– Дзюба нужен был сборной?

– Дзюба - отличный футболист, я играл против него! Нужен он или нет - пусть решает главный тренер. Я пока не работаю экспертом и не сижу на «Матч ТВ». Я нужен национальной команде.

– Думаете, у вас еще есть шансы?

– Почему нет? У нас много ребят в команде, которые могут играть за сборную России. Я говорил про Лантратова, что он способен играть за национальную команду, он в ней и оказался.

Я говорил про Диму Тихого, ждем теперь его вызова. Но каждый игрок должен стремиться играть за свою сборную. И я тоже стремлюсь.