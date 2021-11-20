Глушаков – о возвращении Черевченко в «Химки»: «Нормально принял, всякое в жизни бывает»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал возвращение Игоря Черевченко на пост главного тренера команды.
«В нашей жизни все неожиданно, не знаю, что будет завтра и послезавтра. Это рабочие моменты команды и клуба, были истории, когда тренеры возвращались.
Возвращение Игоря Геннадьевича стало и для меня и, наверное, для любого футболиста в команде, как и для вас, неожиданным. Команда встретила тренера в рабочем режиме, тренировались, поздоровались.
Чуть-чуть пошутили, сказали, что тренерский штаб побывал в отпуске, теперь будет работать с новыми силами.
Нормально и позитивно принял, ничего особенного. Всякое в жизни бывает. Перезагрузился тренер, команда, все с новыми силами. Нужно все оставить позади, двигаться вперед. Делаем общее дело – команда и футболисты», – сказал Глушаков.
- Черевченко возглавлял команду с сентября 2020 года.
- Его отправили в отставку 25 октября.
- «Химки» после смены тренера опустились с 14-го на 15-е место в РПЛ.