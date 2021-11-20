Глушаков – о возвращении Черевченко в «Химки»: «Нормально принял, всякое в жизни бывает»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал возвращение Игоря Черевченко на пост главного тренера команды.

«В нашей жизни все неожиданно, не знаю, что будет завтра и послезавтра. Это рабочие моменты команды и клуба, были истории, когда тренеры возвращались.

Возвращение Игоря Геннадьевича стало и для меня и, наверное, для любого футболиста в команде, как и для вас, неожиданным. Команда встретила тренера в рабочем режиме, тренировались, поздоровались.

Чуть-чуть пошутили, сказали, что тренерский штаб побывал в отпуске, теперь будет работать с новыми силами.

Нормально и позитивно принял, ничего особенного. Всякое в жизни бывает. Перезагрузился тренер, команда, все с новыми силами. Нужно все оставить позади, двигаться вперед. Делаем общее дело – команда и футболисты», – сказал Глушаков.