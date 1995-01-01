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    Глушаков – о возвращении Черевченко в «Химки»: «Нормально принял, всякое в жизни бывает»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал возвращение Игоря Черевченко на пост главного тренера команды.

    «В нашей жизни все неожиданно, не знаю, что будет завтра и послезавтра. Это рабочие моменты команды и клуба, были истории, когда тренеры возвращались.

    Возвращение Игоря Геннадьевича стало и для меня и, наверное, для любого футболиста в команде, как и для вас, неожиданным. Команда встретила тренера в рабочем режиме, тренировались, поздоровались.

    Чуть-чуть пошутили, сказали, что тренерский штаб побывал в отпуске, теперь будет работать с новыми силами.

    Нормально и позитивно принял, ничего особенного. Всякое в жизни бывает. Перезагрузился тренер, команда, все с новыми силами. Нужно все оставить позади, двигаться вперед. Делаем общее дело – команда и футболисты», – сказал Глушаков.

    • Черевченко возглавлял команду с сентября 2020 года.
    • Его отправили в отставку 25 октября.
    • «Химки» после смены тренера опустились с 14-го на 15-е место в РПЛ.

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    Источник: ТАСС

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