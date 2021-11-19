Лингард намерен вернуться в «Вест Хэм»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не планирует продлевать контракт с клубом, истекающий летом. Игрок хочет вернуться в «Вест Хэм», где в прошлом сезоне был в аренде. Футболист уже ведет переговоры с лондонцами о четырехлетнем контракте.

«Манчестер Юнайтед» готов продать Лингарда в январе за 10 миллионов евро.