Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Лингард намерен вернуться в «Вест Хэм»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не планирует продлевать контракт с клубом, истекающий летом. Игрок хочет вернуться в «Вест Хэм», где в прошлом сезоне был в аренде. Футболист уже ведет переговоры с лондонцами о четырехлетнем контракте.

    «Манчестер Юнайтед» готов продать Лингарда в январе за 10 миллионов евро.

    • Сообщалось, что Лингард интересен «Барселоне» и «Милану».
    • В текущем сезоне игрок провел 8 встреч, забив 2 гола и отдав ассист.
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ вне зоны еврокубков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:38
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91263
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68157
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru