Лингард намерен вернуться в «Вест Хэм»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не планирует продлевать контракт с клубом, истекающий летом. Игрок хочет вернуться в «Вест Хэм», где в прошлом сезоне был в аренде. Футболист уже ведет переговоры с лондонцами о четырехлетнем контракте.
«Манчестер Юнайтед» готов продать Лингарда в январе за 10 миллионов евро.
- Сообщалось, что Лингард интересен «Барселоне» и «Милану».
- В текущем сезоне игрок провел 8 встреч, забив 2 гола и отдав ассист.
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ вне зоны еврокубков.
Источник: твиттер Николо Скиры