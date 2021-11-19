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  • Marca: Алвес будет получать в «Барселоне» 155 тысяч в год. Это минимальная зарплата в Примере

Marca: Алвес будет получать в «Барселоне» 155 тысяч в год. Это минимальная зарплата в Примере

19 ноября 2021, 11:35
18

Стало известно, сколько будет зарабатывать защитник Дани Алвес в «Барселоне».

По информации Marca, 38-летний бразилец подписал контракт с зарплатой 155 тысяч евро в год. Это минимальная зарплата, которую может платить клуб Примеры профессиональному футболисту.

Ранее сообщалось, что Алвес будет зарабатывать в «Барселоне» меньше всех.

  • Алвес вернулся в «Барсу». Он уже выступал за клуб с 2008 по 2016 год.
  • Он забил 21 гол и сделал 100 ассистов в 391 матче.
  • Бразилец будет играть за «Барсу» под 8-м номером.

Алвес: «Хотел вернуться в «Барселону», даже если бы пришлось играть бесплатно»

RAC1: отступные по контракту 38-летнего Алвеса с «Барселоной» – 100 миллионов

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Алвес Дани
Комментарии (18)
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talgatnurzhanov2006
1637311757
12,9 тыс долларов в месяц! Мечта любого трудяги.
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GRESHNIK_HS
1637313336
По моему так должны получать все нынешнее футболисты,и это тоже будет *****!
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fhnv
1637314666
Езжай в РПЛ там лямы дадут. А то уже старый ,а так накопил бы
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99-й
1637315280
Всем бы такой минималки
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fgfddf78
1637322192
Если еще не знаешь на что сегодня ставить, могу посоветовать добротный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Да прогнозы платные, но поверь оно того стоит... Если что, я сними работаю с 2015 года так что можешь не боятся, все 10 раз проверенно не обман!
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zigbert
1637322676
Да дело даже не в деньгах. Тут главное на поле показать свое мастерство и помочь Барселоне.
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Frankfurt Am Main
1637336492
Ну как он передачи раздаёт, премиальные в 10 раз больше будет получать в конверте. В минус не останиться..
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Loko_Roma
1637339900
Алвес уникум, но помнят только тех кто забивает
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Soccerdealer63
1637349004
Очень странная инфа... Алвес нужен или нет? Что за "минимализм"?))) Значит... сопляк Мбаппе будет миллиарды в секунду получать , а Алвес 155 в год?!))) И... ОНИ БУДУТ ПРОВОДИТЬ НА ПОЛЕ ОДИНАКОВОЕ ВРЕМЯ???
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