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    Marca: Алвес будет получать в «Барселоне» 155 тысяч в год. Это минимальная зарплата в Примере

    Стало известно, сколько будет зарабатывать защитник Дани Алвес в «Барселоне».

    По информации Marca, 38-летний бразилец подписал контракт с зарплатой 155 тысяч евро в год. Это минимальная зарплата, которую может платить клуб Примеры профессиональному футболисту.

    Ранее сообщалось, что Алвес будет зарабатывать в «Барселоне» меньше всех.

    • Алвес вернулся в «Барсу». Он уже выступал за клуб с 2008 по 2016 год.
    • Он забил 21 гол и сделал 100 ассистов в 391 матче.
    • Бразилец будет играть за «Барсу» под 8-м номером.

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    Источник: Marca

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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +984

      fhnv 7 минут назад

      Езжай в РПЛ там лямы дадут. А то уже старый ,а так накопил бы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17

      GRESHNIK_HS 29 минут назад

      По моему так должны получать все нынешнее футболисты,и это тоже будет *****!

      1
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      Рейтинг: +9597

      Fusballer > GRESHNIK_HS 25 минут назад

      Согласен. По крайней мере для большинства.

      0
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      Рейтинг: +671

      talgatnurzhanov2006 56 минут назад

      12,9 тыс долларов в месяц! Мечта любого трудяги.

      1
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      Рейтинг: +9597

      Fusballer > talgatnurzhanov2006 26 минут назад

      Причём для многих и в год 12,9 тысяч евро было бы круто)))

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