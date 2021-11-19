Marca: Алвес будет получать в «Барселоне» 155 тысяч в год. Это минимальная зарплата в Примере

Стало известно, сколько будет зарабатывать защитник Дани Алвес в «Барселоне».
По информации Marca, 38-летний бразилец подписал контракт с зарплатой 155 тысяч евро в год. Это минимальная зарплата, которую может платить клуб Примеры профессиональному футболисту.
Ранее сообщалось, что Алвес будет зарабатывать в «Барселоне» меньше всех.
- Алвес вернулся в «Барсу». Он уже выступал за клуб с 2008 по 2016 год.
- Он забил 21 гол и сделал 100 ассистов в 391 матче.
- Бразилец будет играть за «Барсу» под 8-м номером.
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Источник: Marca