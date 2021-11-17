Алвес: «Хотел вернуться в «Барселону», даже если бы пришлось играть бесплатно»

Защитник Дани Алвес объяснил, почему решил вернуться в «Барселону» в 38 лет.

«Я очень хотел вернуться, чтобы помочь команде, даже если бы мне пришлось играть бесплатно. Я был настойчив, но Лапорта сказал, что финальное решение примет Хави.

Когда Хави вернулся, я понял, что это повысило мои шансы. Когда он мне позвонил, я сказал, что всегда готов помочь», – сказал Алвес.