Алвес: «Хотел вернуться в «Барселону», даже если бы пришлось играть бесплатно»

Защитник Дани Алвес объяснил, почему решил вернуться в «Барселону» в 38 лет.
«Я очень хотел вернуться, чтобы помочь команде, даже если бы мне пришлось играть бесплатно. Я был настойчив, но Лапорта сказал, что финальное решение примет Хави.
Когда Хави вернулся, я понял, что это повысило мои шансы. Когда он мне позвонил, я сказал, что всегда готов помочь», – сказал Алвес.
- Алвес выступал за «Барсу» с 2008 по 2016 год.
- Он забил 21 гол и сделал 100 ассистов в 391 матче.
- Бразилец будет выступать за клуб под 8-м номером.
Источник: Sport.es