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    Алвес: «Хотел вернуться в «Барселону», даже если бы пришлось играть бесплатно»

    Защитник Дани Алвес объяснил, почему решил вернуться в «Барселону» в 38 лет.

    «Я очень хотел вернуться, чтобы помочь команде, даже если бы мне пришлось играть бесплатно. Я был настойчив, но Лапорта сказал, что финальное решение примет Хави.

    Когда Хави вернулся, я понял, что это повысило мои шансы. Когда он мне позвонил, я сказал, что всегда готов помочь», – сказал Алвес.

    • Алвес выступал за «Барсу» с 2008 по 2016 год.
    • Он забил 21 гол и сделал 100 ассистов в 391 матче.
    • Бразилец будет выступать за клуб под 8-м номером.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +804

      Юрэс 59 минут назад

      ТЫ ЕЩЁ НЕ ЗАРАБОТАЛ НА ЖИЗНЬ???????
      СКОЛЬКО ВАМ Футбалёрам НАДО ?!?!?!?!?!?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -112

      СуперПАВ9 1 час назад

      Да не будешь ты играть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8208

      "supermax" 2 часа назад

      договоришься отберут контракт ведь....вот тогда узнаем как ты готов бесплатно играть))

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    • ...
      Рейтинг: +22094

      bset 2 часа назад

      Месси: "Что такое бесплатно?"

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      Рейтинг: +3640

      Snek > bset 1 час назад

      Так-то Месси тоже был готов играть бесплатно, правила Ла Лиги это запретили.

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