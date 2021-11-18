RAC1: отступные по контракту 38-летнего Алвеса с «Барселоной» – 100 миллионов

Стала известна сумма отступных, прописанная в контракте защитника «Барселоны» Дани Алвеса.
По информации RAC1, отступные 38-летнего бразильца составили 100 миллионов евро. Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона.
Ранее сообщалось, что Алвес будет зарабатывать в «Барселоне» меньше всех.
- Алвес выступал за «Барсу» с 2008 по 2016 год.
- Он забил 21 гол и сделал 100 ассистов в 391 матче.
- Бразилец будет выступать за клуб под 8-м номером.
Алвес: «Хотел вернуться в «Барселону», даже если бы пришлось играть бесплатно»
Источник: RAC1
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