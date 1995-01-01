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    RAC1: отступные по контракту 38-летнего Алвеса с «Барселоной» – 100 миллионов

    Стала известна сумма отступных, прописанная в контракте защитника «Барселоны» Дани Алвеса.

    По информации RAC1, отступные 38-летнего бразильца составили 100 миллионов евро. Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона.

    Ранее сообщалось, что Алвес будет зарабатывать в «Барселоне» меньше всех.

    • Алвес выступал за «Барсу» с 2008 по 2016 год.
    • Он забил 21 гол и сделал 100 ассистов в 391 матче.
    • Бразилец будет выступать за клуб под 8-м номером.

    Алвес: «Хотел вернуться в «Барселону», даже если бы пришлось играть бесплатно»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RAC1

    Основная частная радиостанция на каталонском языке. На ее твиттер подписаны более 324 тысяч человек.

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии8
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      Рейтинг: -104

      СуперПАВ9 42 минуты назад

      У руковоства барсы нет мозгов это уже даже не смешно

      0
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      Рейтинг: +9578

      Fusballer 2 часа назад

      Кому он нафиг нужен, кроме Барсы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      Gasanov Хачик 2 часа назад

      Старпёр он ужэ. Лижбы ни помер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3134

      aaaaahhhh 2 часа назад

      как деньги обесценились.

      0
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      Рейтинг: +2786

      Derzkiy1 2 часа назад

      1-2 матча сыграет максимум

      1
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      Рейтинг: +598

      Hoahin > Derzkiy1 1 час назад

      Выйдя на замену на 86 минуте.

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      Рейтинг: -104

      СуперПАВ9 > Hoahin 41 минуту назад

      Мозг купи себе

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      Рейтинг: +443

      jek718875 2 часа назад

      100 млн.копеек

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