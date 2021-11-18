RAC1: отступные по контракту 38-летнего Алвеса с «Барселоной» – 100 миллионов

Стала известна сумма отступных, прописанная в контракте защитника «Барселоны» Дани Алвеса.

По информации RAC1, отступные 38-летнего бразильца составили 100 миллионов евро. Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Алвес будет зарабатывать в «Барселоне» меньше всех.

Алвес выступал за «Барсу» с 2008 по 2016 год.

Он забил 21 гол и сделал 100 ассистов в 391 матче.

Бразилец будет выступать за клуб под 8-м номером.

Алвес: «Хотел вернуться в «Барселону», даже если бы пришлось играть бесплатно»