Sport.es: Алвес будет получать в «Барселоне» меньше всех

Защитник Дани Алвес перешел в «Барселону».

Ради возвращения в каталонский клуб 38-летний бразилец согласился на низкую зарплату. По информации Sport.es, Алвес будет зарабатывать в «Барселоне» меньше всех.

Изначально Алвес хотел подписать контракт до начала ЧМ-2022, но руководство клуба убедило его заключить соглашение до конца сезона.