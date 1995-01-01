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    Sport.es: Алвес будет получать в «Барселоне» меньше всех

    Защитник Дани Алвес перешел в «Барселону».

    Ради возвращения в каталонский клуб 38-летний бразилец согласился на низкую зарплату. По информации Sport.es, Алвес будет зарабатывать в «Барселоне» меньше всех.

    Изначально Алвес хотел подписать контракт до начала ЧМ-2022, но руководство клуба убедило его заключить соглашение до конца сезона.

    • Алвес выступал за «Барсу» с 2008 по 2016 год.
    • Он забил 21 гол и сделал 100 ассистов в 391 матче.
    • Сегодня он проведет первую тренировку после возвращения в клуб.

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    Источник: Sport.es

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