Sport.es: Алвес будет получать в «Барселоне» меньше всех

Защитник Дани Алвес перешел в «Барселону».
Ради возвращения в каталонский клуб 38-летний бразилец согласился на низкую зарплату. По информации Sport.es, Алвес будет зарабатывать в «Барселоне» меньше всех.
Изначально Алвес хотел подписать контракт до начала ЧМ-2022, но руководство клуба убедило его заключить соглашение до конца сезона.
- Алвес выступал за «Барсу» с 2008 по 2016 год.
- Он забил 21 гол и сделал 100 ассистов в 391 матче.
- Сегодня он проведет первую тренировку после возвращения в клуб.
Источник: Sport.es