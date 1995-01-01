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    38-летний Алвес прошел медосмотр в «Барселоне». Сегодня он проведет первую тренировку

    Защитник Дани Алвес успешно прошел медосмотр в «Барселоне», сообщает пресс-служба клуба.

    Сегодня 38-летний бразилец проведет первую тренировку после возвращения в «Барсу», а 17 ноября на «Камп Ноу» состоится официальная презентация футболиста.

    • Алвес выступал за «Барсу» с 2008 по 2016 год.
    • Он забил 21 гол и сделал 100 ассистов в 391 матче.
    • В пятницу футболист заключил с каталонским клубом контракт до конца сезона.

    Алвес: «Вернулся в «Барселону», чтобы помочь клубу снова стать лучшим в мире»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +442

      jek718875 1 час назад

      Пуйоля нужно возвращать,тогда толк в защите будет

      1
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      Рейтинг: +1292

      Хейтер Аларм > jek718875 10 минут назад

      А Чави не на тренерскую скамейку отправить, А прямо на поле. И пусть Иниесту возьмёт с собой

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