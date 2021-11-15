38-летний Алвес прошел медосмотр в «Барселоне». Сегодня он проведет первую тренировку

Защитник Дани Алвес успешно прошел медосмотр в «Барселоне», сообщает пресс-служба клуба.

Сегодня 38-летний бразилец проведет первую тренировку после возвращения в «Барсу», а 17 ноября на «Камп Ноу» состоится официальная презентация футболиста.

Алвес выступал за «Барсу» с 2008 по 2016 год.

Он забил 21 гол и сделал 100 ассистов в 391 матче.

В пятницу футболист заключил с каталонским клубом контракт до конца сезона.

Алвес: «Вернулся в «Барселону», чтобы помочь клубу снова стать лучшим в мире»