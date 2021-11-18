Гендиректор «Рубина» – о решении Шатова приостановить карьеру: «Неожиданно. Олег способен играть на уровне РПЛ»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал решение полузащитника Олега Шатова приостановить карьеру в 31 год.

«Он принял такое решение, оно стало неожиданным. Думаю, что Олег еще способен играть на уровне Премьер-лиги.

Есть ли договоренность о том, что Шатов вернется в «Рубин», если решит возобновить карьеру? Если решит, примем решение. Что сейчас про это говорить. Пока решение такое», – сказал Сайманов.

Шатов провел 4 матча в этом сезоне.

Он начал карьеру в 2007-м году.

До «Рубина» Шатов играл в «Урале», «Анжи», «Зените» и «Краснодаре».

Шатов: «Если пойму, что скучаю по футболу, я обязательно вернусь. Приму решение в январе»