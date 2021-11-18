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  • Гендиректор «Рубина» – о решении Шатова приостановить карьеру: «Неожиданно. Олег способен играть на уровне РПЛ»

Гендиректор «Рубина» – о решении Шатова приостановить карьеру: «Неожиданно. Олег способен играть на уровне РПЛ»

18 ноября 2021, 18:59
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал решение полузащитника Олега Шатова приостановить карьеру в 31 год.

«Он принял такое решение, оно стало неожиданным. Думаю, что Олег еще способен играть на уровне Премьер-лиги.

Есть ли договоренность о том, что Шатов вернется в «Рубин», если решит возобновить карьеру? Если решит, примем решение. Что сейчас про это говорить. Пока решение такое», – сказал Сайманов.

Шатов: «Если пойму, что скучаю по футболу, я обязательно вернусь. Приму решение в январе»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Рубин Шатов Олег
Комментарии (2)
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житель СПб
1637255989
Очень талантливый и нестандартный игрок. Но и не очень стабильный.
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Vitaga
1637275439
для Рубина с его короткой скамейкой потеря однозначно
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