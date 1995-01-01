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    Гендиректор «Рубина» – о решении Шатова приостановить карьеру: «Неожиданно. Олег способен играть на уровне РПЛ»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал решение полузащитника Олега Шатова приостановить карьеру в 31 год.

    «Он принял такое решение, оно стало неожиданным. Думаю, что Олег еще способен играть на уровне Премьер-лиги.

    Есть ли договоренность о том, что Шатов вернется в «Рубин», если решит возобновить карьеру? Если решит, примем решение. Что сейчас про это говорить. Пока решение такое», – сказал Сайманов.

    Шатов: «Если пойму, что скучаю по футболу, я обязательно вернусь. Приму решение в январе»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12336

      житель СПб 44 минуты назад

      Очень талантливый и нестандартный игрок. Но и не очень стабильный.

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      Рейтинг: -100

      СуперПАВ9 1 час назад

      Зря ох как зря

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