Уткин – о смерти Ковбы: «Уход из жизни в 42 – ужасно. Прививайтесь»

Журналист Василий Уткин отреагировал на новость о смерти экс-футболиста «Крыльев Советов» Дениса Ковбы.
«Очень жаль Дениса Ковбу. Крылья, за которые он играл, были командой, которую я оч любил. Я хорошо знал Дениса тогда, мы не раз тусили в нашей общей молодости.
Уход из жизни в 42 – ужасно. Прививайтесь…» – написал Уткин в твиттере.
- Футболисту было 42 года. Он болел коронавирусом.
- Неделю назад Ковба попал в реанимацию в тяжелом состоянии.
- Белорус выступал за «Крылья» на протяжении 12 сезонов и провел 260 матчей.
Источник: твиттер Василия Уткина