Уткин – о смерти Ковбы: «Уход из жизни в 42 – ужасно. Прививайтесь»

Журналист Василий Уткин отреагировал на новость о смерти экс-футболиста «Крыльев Советов» Дениса Ковбы.

«Очень жаль Дениса Ковбу. Крылья, за которые он играл, были командой, которую я оч любил. Я хорошо знал Дениса тогда, мы не раз тусили в нашей общей молодости.

Уход из жизни в 42 – ужасно. Прививайтесь…» – написал Уткин в твиттере.