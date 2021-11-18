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  • Уткин – о смерти Ковбы: «Уход из жизни в 42 – ужасно. Прививайтесь»

Уткин – о смерти Ковбы: «Уход из жизни в 42 – ужасно. Прививайтесь»

18 ноября 2021, 13:40
18

Журналист Василий Уткин отреагировал на новость о смерти экс-футболиста «Крыльев Советов» Дениса Ковбы.

«Очень жаль Дениса Ковбу. Крылья, за которые он играл, были командой, которую я оч любил. Я хорошо знал Дениса тогда, мы не раз тусили в нашей общей молодости.

Уход из жизни в 42 – ужасно. Прививайтесь…» – написал Уткин в твиттере.

  • Футболисту было 42 года. Он болел коронавирусом.
  • Неделю назад Ковба попал в реанимацию в тяжелом состоянии.
  • Белорус выступал за «Крылья» на протяжении 12 сезонов и провел 260 матчей.

Источник: твиттер Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ковба Денис Уткин Василий
Комментарии (18)
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VVM1964
1637232635
Нигде не проинформировали - был ли привит игрок или нет ...
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zlobny_zenitos
1637250273
R.I.P.
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Князев
1637260016
Всегда говорил, что этот Уткин мудак. Его заявление о вакцинации это подтверждает. Все, кто топит за вакцинацию, - это предатели русского народа и льют воду на мельницу жидовско-хазарской хунты!!!
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ВЛАДИВОСТОК
1637261744
Привитые так же умирают и молодые и старые ...... Так в чём смысл вакцины ???
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Freyd
1637261773
Говорю,если заболеете не звоните в СП,не привитые.....просто сдохните дома не мешайте другим лечится...
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Добрый Бобер
1637302474
НЕТ.
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Sviro
1637321126
Не надо уговаривать прививаться. Пусть каждый получит своё.
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