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    Уткин – о смерти Ковбы: «Уход из жизни в 42 – ужасно. Прививайтесь»

    Журналист Василий Уткин отреагировал на новость о смерти экс-футболиста «Крыльев Советов» Дениса Ковбы.

    «Очень жаль Дениса Ковбу. Крылья, за которые он играл, были командой, которую я оч любил. Я хорошо знал Дениса тогда, мы не раз тусили в нашей общей молодости.

    Уход из жизни в 42 – ужасно. Прививайтесь…» – написал Уткин в твиттере.

    • Футболисту было 42 года. Он болел коронавирусом.
    • Неделю назад Ковба попал в реанимацию в тяжелом состоянии.
    • Белорус выступал за «Крылья» на протяжении 12 сезонов и провел 260 матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Василия Уткина

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    Сегодня, 13:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: +124

      Gasanov Хачик 5 минут назад

      Правильна василий! Пака фсе ни зьделают привифки так и будит народ дохнуть ат этай заразы. Каким нада быть аслом штобы ни делать вакцыну. Путин зьделал Рамзан зьделал чо ищо нада?!

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      Рейтинг: +29504

      VVM1964 1 час назад

      Нигде не проинформировали - был ли привит игрок или нет ...

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      Рейтинг: +4544

      AtticusFinch > VVM1964 24 минуты назад

      зачем им антиреклама прививки?

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