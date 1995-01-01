Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Ковба попал в реанимацию в тяжелом состоянии

    Бывший игрок «Крыльев Советов» Денис Ковба тяжело болеет коронавирусом.

    Как сообщила экс-жена футболиста, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

    Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко заявил о готовности клуба оказать помощь Ковбе.

    «Мы на связи с родными и близкими Дениса Ковбы. Денис в больнице в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все, что возможно на данный момент.

    Денис – настоящая легенда «Крыльев Советов», в Самаре его помнят и любят. Мы все вместе будем верить, что все закончится хорошо.

    Клуб готов оказать поддержку в этой ситуации, но пока все зависит от врачей», – сказал Корниленко.

    • Ковба выступал за «Крылья» на протяжении 12 сезонов, в его активе 260 матчей.
    • 42-летний белорус завершил карьеру в 2012 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:42
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91067
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68111
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru