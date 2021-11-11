Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Ковба попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Бывший игрок «Крыльев Советов» Денис Ковба тяжело болеет коронавирусом.

Как сообщила экс-жена футболиста, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко заявил о готовности клуба оказать помощь Ковбе.

«Мы на связи с родными и близкими Дениса Ковбы. Денис в больнице в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все, что возможно на данный момент.

Денис – настоящая легенда «Крыльев Советов», в Самаре его помнят и любят. Мы все вместе будем верить, что все закончится хорошо.

Клуб готов оказать поддержку в этой ситуации, но пока все зависит от врачей», – сказал Корниленко.