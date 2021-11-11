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  • Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Ковба попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Ковба попал в реанимацию в тяжелом состоянии

11 ноября 2021, 20:42

Бывший игрок «Крыльев Советов» Денис Ковба тяжело болеет коронавирусом.

Как сообщила экс-жена футболиста, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко заявил о готовности клуба оказать помощь Ковбе.

«Мы на связи с родными и близкими Дениса Ковбы. Денис в больнице в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все, что возможно на данный момент.

Денис – настоящая легенда «Крыльев Советов», в Самаре его помнят и любят. Мы все вместе будем верить, что все закончится хорошо.

Клуб готов оказать поддержку в этой ситуации, но пока все зависит от врачей», – сказал Корниленко.

  • Ковба выступал за «Крылья» на протяжении 12 сезонов, в его активе 260 матчей.
  • 42-летний белорус завершил карьеру в 2012 году.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ковба Денис
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