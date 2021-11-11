Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Ковба попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Бывший игрок «Крыльев Советов» Денис Ковба тяжело болеет коронавирусом.
Как сообщила экс-жена футболиста, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко заявил о готовности клуба оказать помощь Ковбе.
«Мы на связи с родными и близкими Дениса Ковбы. Денис в больнице в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все, что возможно на данный момент.
Денис – настоящая легенда «Крыльев Советов», в Самаре его помнят и любят. Мы все вместе будем верить, что все закончится хорошо.
Клуб готов оказать поддержку в этой ситуации, но пока все зависит от врачей», – сказал Корниленко.
- Ковба выступал за «Крылья» на протяжении 12 сезонов, в его активе 260 матчей.
- 42-летний белорус завершил карьеру в 2012 году.
Источник: «Матч ТВ»