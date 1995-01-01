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    42-летний экс-игрок «Крыльев Советов» Ковба умер от коронавируса

    «Крылья Советов» сообщили о смерти бывшего полузащитника команды Дениса Ковбы.

    «Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность.

    Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами», – говорится в заявлении.

    • Футболисту было 42 года. Он болел коронавирусом.
    • Неделю назад Ковба попал в реанимацию в тяжелом состоянии.
    • Белорус выступал за «Крылья» на протяжении 12 сезонов и провел 260 матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии10
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      Рейтинг: +124

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Сразу нада писать с привифкай он был или нет! Если с привифкай тагда зимля пухам а если нет то сам виноват ищо и других хадил заражал тагда вапще ни жалка

      0
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      Рейтинг: +8403

      САДЫЧОК > Gasanov Хачик 52 минуты назад

      Ты придурок тупой !
      ...Футболист Ковба надёжный , хороший !.Будем помнить !

      0
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      Рейтинг: +124

      Gasanov Хачик > САДЫЧОК 39 минут назад

      Придурак тупой твой пахан. пусть он сто рас хароший но привифку еслибы зделал то жыф былбы сичас

      0
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      Рейтинг: +3984

      _Marqella_ 1 час назад

      Соболезную....

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      Рейтинг: +8219

      "supermax" 3 часа назад

      интересно, а кроме короны еще от чего-то умирают сейчас....что не новость то от короны

      3
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      Рейтинг: +9571

      Fusballer > "supermax" 2 часа назад

      Другие болезни запретили. Скоро выпустят соответствующий указ.

      6
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      Рейтинг: +8219

      "supermax" > Fusballer 2 часа назад

      так вот в чем дело

      0
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      Рейтинг: +7565

      FanatSerj > "supermax" 2 часа назад

      по другим причинам умирать не трендово и СМИ не интересно.

      1
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      Рейтинг: +54225

      portero > Fusballer 1 час назад

      Есть телефонное право, просьба без постановлений и приказов, к финалу ЛЧ опять все резко выздоровят, и перестанут умирать от короны, на пару неделек... а потом опять, популяция .... как травители народ уже только не обзывают, начнут умирать только от ковида и дубинами надо народ воспитывать, чтоб ширялись каждый месяц....

      1
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      Рейтинг: +3131

      aaaaahhhh 3 часа назад

      Молодой еще какой. Царство ему небесного.

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