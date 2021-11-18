42-летний экс-игрок «Крыльев Советов» Ковба умер от коронавируса

«Крылья Советов» сообщили о смерти бывшего полузащитника команды Дениса Ковбы.
«Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность.
Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами», – говорится в заявлении.
- Футболисту было 42 года. Он болел коронавирусом.
- Неделю назад Ковба попал в реанимацию в тяжелом состоянии.
- Белорус выступал за «Крылья» на протяжении 12 сезонов и провел 260 матчей.
Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»