42-летний экс-игрок «Крыльев Советов» Ковба умер от коронавируса

«Крылья Советов» сообщили о смерти бывшего полузащитника команды Дениса Ковбы.

«Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность.

Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами», – говорится в заявлении.