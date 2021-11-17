Журналист Фальк: Зидан сообщил руководству «МЮ», что пока не готов возглавить клуб

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан вернется к работе не раньше лета, несмотря на интерес к его кандидатуре со стороны «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Кристиана Фалька, 49-летний француз сообщил руководству «МЮ», что пока не готов возглавить клуб. Он хочет отдохнуть от работы до лета.