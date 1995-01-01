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    Журналист Фальк: Зидан сообщил руководству «МЮ», что пока не готов возглавить клуб

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан вернется к работе не раньше лета, несмотря на интерес к его кандидатуре со стороны «Манчестер Юнайтед».

    По информации журналиста Кристиана Фалька, 49-летний француз сообщил руководству «МЮ», что пока не готов возглавить клуб. Он хочет отдохнуть от работы до лета.

    • Зидан не тренирует с мая, когда он покинул «Реал».
    • Сульшер работает в «МЮ» с 2018 года.
    • В последних 6 матчах АПЛ он набрал меньше очков (4), чем набрали со своими командами уже уволенные Нуну (6) и Дани Фарке (5).
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 6-м.

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    Источник: твиттер Кристиана Фалька

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    Сегодня, 21:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +745

      ARSteven89 1 час назад

      Зидан - не скачущий по командам тренер! Он будет тренировать только клубы, где играл сам или лучшие клубы Лиги 1, например, ПСЖ! Ну и сборную Франции, конечно, чего я очень жду!

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