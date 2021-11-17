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  • Журналист Фальк: Зидан сообщил руководству «МЮ», что пока не готов возглавить клуб

Журналист Фальк: Зидан сообщил руководству «МЮ», что пока не готов возглавить клуб

17 ноября 2021, 21:56
1

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан вернется к работе не раньше лета, несмотря на интерес к его кандидатуре со стороны «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Кристиана Фалька, 49-летний француз сообщил руководству «МЮ», что пока не готов возглавить клуб. Он хочет отдохнуть от работы до лета.

  • Зидан не тренирует с мая, когда он покинул «Реал».
  • Сульшер работает в «МЮ» с 2018 года.
  • В последних 6 матчах АПЛ он набрал меньше очков (4), чем набрали со своими командами уже уволенные Нуну (6) и Дани Фарке (5).
  • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 6-м.

Источник: твиттер Кристиана Фалька
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Сульшер Уле-Гуннар Зидан Зинедин
Комментарии (1)
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ARSteven89
1637178386
Зидан - не скачущий по командам тренер! Он будет тренировать только клубы, где играл сам или лучшие клубы Лиги 1, например, ПСЖ! Ну и сборную Франции, конечно, чего я очень жду!
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