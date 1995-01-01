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    Зеленский: «Украина выйдет на ЧМ-2022. Верю, что не может быть иначе»

    Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу сборной в матче отбора ЧМ-2022 над Боснией и Герцеговиной (2:0).

    «Эти ребята только что победили и вышли в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира–2022.

    Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся.

    Может ли быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!» – написал Зеленский.

    • Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию.
    • Команда сыграет в стыковых матчах.
    • Возможные соперники украинцев в первом раунде – Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс.

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    Источник: инстаграм Владимира Зеленского

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10280

      Вомбат 33 минуты назад

      Ненавижу Зеленского, а вот украинским футболистам желаю того же, что и он. Симпатичная играющая команда.

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