Зеленский: «Украина выйдет на ЧМ-2022. Верю, что не может быть иначе»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу сборной в матче отбора ЧМ-2022 над Боснией и Герцеговиной (2:0).

«Эти ребята только что победили и вышли в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира–2022.

Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся.

Может ли быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!» – написал Зеленский.

Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию.

Команда сыграет в стыковых матчах.

Возможные соперники украинцев в первом раунде – Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс.