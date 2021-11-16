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Главные новости дня. Молодежка России победила Испанию, Госдума приняла закон о введении Fan ID

16 ноября 2021, 23:58

Гол Тюкавина принес России победу над Испанией в отборе молодежного Евро-2023.

«Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду либо разорвать с ним контракт. Продать его будет проблематично.

Зобнин пропустит три недели из-за травмы.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID.

Официально: «Динамо» продлило контракт с Шуниным до 2024 года.

Клубы РПЛ рассмотрят перенос 22-го тура в связи с участием сборной России в стыковых матчах.

Daily Mail: защитника «Манчестер Сити» Менди обвинили еще в двух эпизодах изнасилования.

Кейн побил рекорд сборной Англии по числу голов за год, который держался 113 лет.

Сборная России показала видео из раздевалки после матча с Хорватией.

Тренер сборной Португалии Сантуш: «Не хочется встречаться в стыках с Россией».

Источник: Бомбардир.ру
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