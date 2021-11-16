Главные новости дня. Молодежка России победила Испанию, Госдума приняла закон о введении Fan ID

Гол Тюкавина принес России победу над Испанией в отборе молодежного Евро-2023.
«Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду либо разорвать с ним контракт. Продать его будет проблематично.
Зобнин пропустит три недели из-за травмы.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID.
Официально: «Динамо» продлило контракт с Шуниным до 2024 года.
Клубы РПЛ рассмотрят перенос 22-го тура в связи с участием сборной России в стыковых матчах.
Daily Mail: защитника «Манчестер Сити» Менди обвинили еще в двух эпизодах изнасилования.
Кейн побил рекорд сборной Англии по числу голов за год, который держался 113 лет.
Сборная России показала видео из раздевалки после матча с Хорватией.
Тренер сборной Португалии Сантуш: «Не хочется встречаться в стыках с Россией».