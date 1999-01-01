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    Daily Mail: защитника «Манчестер Сити» Менди обвинили еще в двух эпизодах изнасилования

    Левому защитнику «Манчестер Сити» Бенжамину Менди предъявлены новые обвинения.

    27-летний футболист обвиняется еще в двух эпизодах изнасилования. Всего расследуются шесть таких случаев.

    Ожидается, что француз предстанет перед судом 24 января 2022 года.

    • Менди находится в тюрьме HMP Altcourse в Ливерпуле.
    • Его взяли под стражу в конце августа.
    • Контракт игрока с «Сити» рассчитан до 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 15:14
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3910

      FENIX-SL 46 минут назад

      с известностью приходит как безнаказанность, так и желание у путан отхапать себе монетки побольше
      тут не понятно прав он или виноват

      0
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      Рейтинг: +1280

      Benifacto 1 час назад

      да подстава, это...просто не зплатил путам че хотели, он со своим зариком мог трахать хоть весь инстаграм)

      0
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      Рейтинг: +2980

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Там и маньяки играют?

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