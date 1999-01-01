Daily Mail: защитника «Манчестер Сити» Менди обвинили еще в двух эпизодах изнасилования

с известностью приходит как безнаказанность, так и желание у путан отхапать себе монетки побольше
тут не понятно прав он или виноват
Левому защитнику «Манчестер Сити» Бенжамину Менди предъявлены новые обвинения.
27-летний футболист обвиняется еще в двух эпизодах изнасилования. Всего расследуются шесть таких случаев.
Ожидается, что француз предстанет перед судом 24 января 2022 года.
- Менди находится в тюрьме HMP Altcourse в Ливерпуле.
- Его взяли под стражу в конце августа.
- Контракт игрока с «Сити» рассчитан до 2023 года.