Daily Mail: защитника «Манчестер Сити» Менди обвинили еще в двух эпизодах изнасилования

Левому защитнику «Манчестер Сити» Бенжамину Менди предъявлены новые обвинения.

27-летний футболист обвиняется еще в двух эпизодах изнасилования. Всего расследуются шесть таких случаев.

Ожидается, что француз предстанет перед судом 24 января 2022 года.