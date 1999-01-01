Сборная России показала видео из раздевалки после матча с Хорватией

Кому это видео интересно? Футболисты на жалость давят? Пожалейте нас, мы устали и даже расстроились? Не наиграли вы на жалость. Отвратно играли и заслуженно проиграли...(((
Пресс-служба сборной России показала видео из раздевалки команды после поражения от Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.
На кадрах запечатлены футболисты, которые не смогли сказать ни слова.
- Единственный гол на 81-й минуте в свои ворота забил Федор Кудряшов.
- Россия сыграет в стыках в марте.
- Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.