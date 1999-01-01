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    Сборная России показала видео из раздевалки после матча с Хорватией

    Пресс-служба сборной России показала видео из раздевалки команды после поражения от Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.

    На кадрах запечатлены футболисты, которые не смогли сказать ни слова.

    • Единственный гол на 81-й минуте в свои ворота забил Федор Кудряшов.
    • Россия сыграет в стыках в марте.
    • Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии10
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      Рейтинг: +11217

      Cleaner 48 минут назад

      Кому это видео интересно? Футболисты на жалость давят? Пожалейте нас, мы устали и даже расстроились? Не наиграли вы на жалость. Отвратно играли и заслуженно проиграли...(((

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      Рейтинг: +3763

      Дедуктор 1 час назад

      Смолова не надо критиковать. Федя, просто, расстроился. Когда понял что вместо классного футбола и соответствующих гламурных фото на таблоидах, придется в грязи валяться весь матч. У Головина - аналогично. Возмутился бывый капитан сборной. После первоклассных французских полей - по лужам скакать. Итальянец тоже не вышел в грязи валяться. Это ниже его достоинства. К тому же, еще и травму можно получить. К кому у меня нет никаких претензий, так это к защите. Дивеев-Джикия-Кудряшов и сафоныч играли очень хорошо. Кудряшов практически нейтрализовал самого Модрича. Автогол? Автогол даже самые великие защитники забивали. В том числе, и наш Игнашевич.

      3
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      Рейтинг: +2180

      Блямба > Дедуктор 1 час назад

      Чётко.
      Жаль, мне лениво такое написать..

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      Рейтинг: +99

      $c@R > Дедуктор 1 час назад

      Головин вообще распиаренные бездарь. Не понимаю как его в Монако держат. Думаю в следующем году расстанутся с ним. Ибо то толку нет, то травма. Раз в год и Смолов в премьере забивал.

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      Рейтинг: +11217

      Cleaner > Дедуктор 46 минут назад

      К Кудряшову у меня одна претензия. ЗАЧЕМ хромой к своим воротам поперся. Травмированный защитник у своих ворот это всегда гол...(

      2
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      Рейтинг: +9525

      Fusballer > Дедуктор 15 минут назад

      Согласен. Защитники отработали матч хорошо. То, что они порой ошибались - это вина нападающих и полузащиты. Это они не смогли сдержать хорватов на в центре поля.

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      Рейтинг: +9525

      Fusballer > $c@R 15 минут назад

      Два раза в год Смолов забивал.

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      Рейтинг: +4272

      Semenycch 1 час назад

      Ну и зачем это показывать? Итак было понятно. Позор фигой не прикроешь!

      1
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      Рейтинг: +26049

      Боцман59rus 1 час назад

      _ Кудряша жаль по человечески, но его подставил Карпин.
      Первый раз, когда вызвал, второй когда не заменил. ну иконечно Смолов с Головиным, это нечто, люди просто самоустранились на поле, что соответственно добавило нагрузки на защитников

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      Рейтинг: +362

      lNeTl > Боцман59rus 1 час назад

      Там было полное доминирование,замена бы не помогла,не забил бы Кудряшов,забил бы кто-то другой.

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