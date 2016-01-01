Кейн побил рекорд сборной Англии по числу голов за год, который держался 113 лет

В десятом туре отбора ЧМ-2022 Англия разгромила Сан-Марино со счетом 10:0.

Покер в этом матче оформил нападающий Гарри Кейн. В 2021 году футболист «Тоттенхэма» отличился 16 раз в составе сборной.

Это новый рекорд результативности английской национальной команды за календарный год.