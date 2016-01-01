Кейн побил рекорд сборной Англии по числу голов за год, который держался 113 лет

Ровно столько же Смолов забил за 9 лет в сборной. И это даже много для сборной России. Вон Заболотный вообще в 19 играх "наколотил" целых 2!
В десятом туре отбора ЧМ-2022 Англия разгромила Сан-Марино со счетом 10:0.
Покер в этом матче оформил нападающий Гарри Кейн. В 2021 году футболист «Тоттенхэма» отличился 16 раз в составе сборной.
Это новый рекорд результативности английской национальной команды за календарный год.
- Джордж Хилсдон, 1908 год – 12 голов;
- Дикси Дин, 1927 год – 12 голов;
- Гарри Кейн, 2021 год – 16 голов.