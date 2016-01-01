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    Кейн побил рекорд сборной Англии по числу голов за год, который держался 113 лет

    В десятом туре отбора ЧМ-2022 Англия разгромила Сан-Марино со счетом 10:0.

    Покер в этом матче оформил нападающий Гарри Кейн. В 2021 году футболист «Тоттенхэма» отличился 16 раз в составе сборной.

    Это новый рекорд результативности английской национальной команды за календарный год.

    • Джордж Хилсдон, 1908 год – 12 голов;
    • Дикси Дин, 1927 год – 12 голов;
    • Гарри Кейн, 2021 год – 16 голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3491

      Черкизовский Кот 58 минут назад

      Ровно столько же Смолов забил за 9 лет в сборной. И это даже много для сборной России. Вон Заболотный вообще в 19 играх "наколотил" целых 2!

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