Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID

Сегодня депутаты Государственной Думы России поддержали законопроект о введении паспорта болельщиков (Fan ID).

За документ, автором которого выступило Правительство страны, проголосовали в первом чтении.

Инициатива предусматривает введение системы идентификации при посещении официальных спортивных соревнований.

Введение Fan ID должно повысить уровень безопасности на российских стадионах.