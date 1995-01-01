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    Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID

    Сегодня депутаты Государственной Думы России поддержали законопроект о введении паспорта болельщиков (Fan ID).

    За документ, автором которого выступило Правительство страны, проголосовали в первом чтении.

    Инициатива предусматривает введение системы идентификации при посещении официальных спортивных соревнований.

    Введение Fan ID должно повысить уровень безопасности на российских стадионах.

    • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
    • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
    • Черные списков фанатов собираются обнулить.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт Госдумы РФ

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии16
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      Рейтинг: +12797

      Hektor 84 17 минут назад

      Распил распил и еще раз распил

      0
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      ...
      Рейтинг: +14978

      Garrincha58 > Hektor 84 10 минут назад

      770 млн распихают на новогодние праздники

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11257

      Cleaner 24 минуты назад

      А говорят денег в стране нет. Вы, говорят держитесь...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8204

      "supermax" > Cleaner 19 минут назад

      держаться уже мало...пора пристегиваться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29457

      VVM1964 > Cleaner 38 секунд назад

      2 триллиона профицит бюджета !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2144

      acor94 32 минуты назад

      Комбо. Куар код, фан айди, а потом 5g чип из жопы выкавыривать будите)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22709

      vladimir-7 38 минут назад

      Может быть не стоит эти деньги тратить на паспорт болельщика,
      а вдруг болельщики перестанут приходить на стадионы и спортивные мероприятия, вообще. Может быть эти деньги дополнительно направить на развитие детских спортивных школ.

      1
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      Рейтинг: +7549

      FanatSerj 45 минут назад

      Шикардос давно пора, теперь это ещё нормально реализовать, на ЧМ и Евро было всё шикарно, а вот на РФС надежд не много что сразу всё сделают удобно.

      1
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      Рейтинг: +744

      ARSteven89 51 минуту назад

      Режим и до футбола добрался!

      0
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      Рейтинг: +8204

      "supermax" 54 минуты назад

      На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
      А сколько планируют положить в карман не сообщалось?

      2
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      Рейтинг: +744

      ARSteven89 > "supermax" 51 минуту назад

      Все остальные пункты, для чего это вводится, можно не читать, всё понятно сразу)))

      1
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      Рейтинг: +11257

      Cleaner > "supermax" 22 минуты назад

      Если в карман меньше половины, то чиновники и затевать бы ничего не стали...(

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      Рейтинг: +1885

      Ziklop 1 час назад

      если так пойдёт дальше , будем в век электроники тележку катать с пластиком с собой. идиоты правители, имеющихся документов значит всё мало?

      2
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      Рейтинг: +3912

      FENIX-SL 1 час назад

      начинайте возмущаться и пукать
      с таким футболом не знаю что вообще людей тянет на стадион..разве что не в первый раз сходить

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      Рейтинг: -2

      Suvorov51 > FENIX-SL 43 минуты назад

      вот именно это и тянет.мы из провинции не видели таких сооружений. прходишь как в театр. а там бомжики сидя и кричат что он чемпионы мира. ив сех несут. вот я и посмотрел как они юве выносили. а до этого арсенал из деревне тула

      1
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      Рейтинг: +3912

      FENIX-SL > Suvorov51 37 минут назад

      да насрать на бомжиков
      и без них футбола нет
      и с ними

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