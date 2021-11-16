Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID

Сегодня депутаты Государственной Думы России поддержали законопроект о введении паспорта болельщиков (Fan ID).
За документ, автором которого выступило Правительство страны, проголосовали в первом чтении.
Инициатива предусматривает введение системы идентификации при посещении официальных спортивных соревнований.
Введение Fan ID должно повысить уровень безопасности на российских стадионах.
- На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
- Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
- Черные списков фанатов собираются обнулить.
Источник: Официальный сайт Госдумы РФ