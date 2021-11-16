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  • Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID

16 ноября 2021, 17:41
14

Сегодня депутаты Государственной Думы России поддержали законопроект о введении паспорта болельщиков (Fan ID).

За документ, автором которого выступило Правительство страны, проголосовали в первом чтении.

Инициатива предусматривает введение системы идентификации при посещении официальных спортивных соревнований.

Введение Fan ID должно повысить уровень безопасности на российских стадионах.

  • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
  • Сообщалось, что система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
  • Черные списков фанатов собираются обнулить.

Источник: Официальный сайт Госдумы РФ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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Ziklop
1637074059
если так пойдёт дальше , будем в век электроники тележку катать с пластиком с собой. идиоты правители, имеющихся документов значит всё мало?
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"supermax"
1637074427
На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей. А сколько планируют положить в карман не сообщалось?
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ARSteven89
1637074606
Режим и до футбола добрался!
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FanatSerj
1637074949
Шикардос давно пора, теперь это ещё нормально реализовать, на ЧМ и Евро было всё шикарно, а вот на РФС надежд не много что сразу всё сделают удобно.
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vladimir-7
1637075411
Может быть не стоит эти деньги тратить на паспорт болельщика, а вдруг болельщики перестанут приходить на стадионы и спортивные мероприятия, вообще. Может быть эти деньги дополнительно направить на развитие детских спортивных школ.
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acor94
1637075776
Комбо. Куар код, фан айди, а потом 5g чип из жопы выкавыривать будите)
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Hektor 84
1637076644
Распил распил и еще раз распил
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paracetamol
1637095011
На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей... Ни кера се, денег нет, говорят. Лучше бы клубам помогли или крышу какую над стадионом построили! А то из-за кучки свиней такие бабки на ветер, да еще неудобства всякие! Обычный распил бабла наметился, наверно. Вот депутатишки и стараются.
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