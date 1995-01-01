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    «Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду либо разорвать с ним контракт. Продать его будет проблематично

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть итальянский клуб.

    По информации Fiorentina News со ссылкой на Corriere Fiorentino, клуб из Флоренции хочет отдать 30-летнего россиянина в аренду либо расторгнуть с ним контракт. Продать Кокорина будет проблематично из-за его высокой зарплаты.

    • Кокорин не сыграл в 5 матчах подряд.
    • Нападающий в этом сезоне провел 3 игры, результативными действиями не отличался.
    • «Фиорентина» купила Кокорина в январе у «Спартака» за 5 миллионов евро.

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    Источник: Fiorentina News

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +434

      Йост 13 минут назад

      Сам Кокорин - дебил, но по жизни счастливчик. Ему сильно повезло, что рядом с ним не оказалось человека, который бы раскусил его гнилую натуру....

      0
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      Рейтинг: +1584

      Dr.Metal 13 минут назад

      а кто спрашивается ему такую зарплату назначал сразу?

      0
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      Рейтинг: +308

      haxxproxx 14 минут назад

      Я не знаю чем думали боссы Фиорентины когда покупали Кокорина. Мало того, что он отсидел, так ещё и играл в самом позорном гей-клубе России. Пусть обратно возвращается в срамТЫК.

      0
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      Рейтинг: +5595

      Из Твери Леха 17 минут назад

      Дайте хоть легенде прощальный матч провести и пенальти пробить)

      0
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      Рейтинг: +387

      Soccerdealer63 23 минуты назад

      Высокая зарплата???
      Так вот, где собака порылась! Я что-то раньше не слышал и не думал об этом....
      Послушайте, у нас тут бэйлы/санчесы всякие гениальные, "вышибив" себе дорогой контракт, играть перестают, а мы хотели,чтобы ... КОКОРИН ПОСЛЕ ТЮРЯГИ БАТОНАМИ ШЕВЕЛИЛ, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО... И ТАК "КАПАЕТ"??!!
      Нашли идиота? САНЁК-ТО У НАС УМНЫЙ))))

      1
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      Рейтинг: +2984

      Иван Петров 1986 29 минут назад

      Во какого игрочища мы воспитали.

      0
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      Рейтинг: -114

      СуперПАВ9 33 минуты назад

      Кокорин будет играть в старте любого испанского клуба ибо уровеь у них помойный

      1
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      Рейтинг: +9456

      playsh 40 минут назад

      Прямо по рассказу Чехова Антона Павловича - "Анна на шее."
      Для итальянцев небольшая поправка - "Сашка на шее."

      3
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      Рейтинг: +1401

      GM 40 минут назад

      Практически гениальная сделка, провернутая Спартаком.

      5
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      Рейтинг: +1319

      ПалкоВводецъ 40 минут назад

      В срамтак берите. Он не хуже сейчас, чем нынешние бегающие свинки. Гыгыгы.

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