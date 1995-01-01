Сам Кокорин - дебил, но по жизни счастливчик. Ему сильно повезло, что рядом с ним не оказалось человека, который бы раскусил его гнилую натуру....
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть итальянский клуб.
По информации Fiorentina News со ссылкой на Corriere Fiorentino, клуб из Флоренции хочет отдать 30-летнего россиянина в аренду либо расторгнуть с ним контракт. Продать Кокорина будет проблематично из-за его высокой зарплаты.
- Кокорин не сыграл в 5 матчах подряд.
- Нападающий в этом сезоне провел 3 игры, результативными действиями не отличался.
- «Фиорентина» купила Кокорина в январе у «Спартака» за 5 миллионов евро.