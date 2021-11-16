Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду либо разорвать с ним контракт. Продать его будет проблематично

«Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду либо разорвать с ним контракт. Продать его будет проблематично

16 ноября 2021, 20:36
19

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть итальянский клуб.

По информации Fiorentina News со ссылкой на Corriere Fiorentino, клуб из Флоренции хочет отдать 30-летнего россиянина в аренду либо расторгнуть с ним контракт. Продать Кокорина будет проблематично из-за его высокой зарплаты.

  • Кокорин не сыграл в 5 матчах подряд.
  • Нападающий в этом сезоне провел 3 игры, результативными действиями не отличался.
  • «Фиорентина» купила Кокорина в январе у «Спартака» за 5 миллионов евро.

Источник: Fiorentina News
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1637085665
Хотите расторгнуть контракт?... А стулом по башке?...
Ответить
vladimir-7
1637086377
Скорее всего придется расторгнуть контракт и Кокорина бесплатно пригласит к себе Федун для очередной его продажи какой-нибудь, условной, Турции. Опыт такой у него есть.
Ответить
Валерий2705
1637086667
Проблематично не то слово, правильное слово нереально. Агент у Кокоры по ходу не хуже Райолы, только не так раскручен. Впарить этот нелеквид на хороший контракт в клуб топ чемпионата, он просто гений)) сраптаку тоже повезло, что так сложилось) после таких трансферов, Фиорентина в сторону РФПЛ даже смотреть не будет, наверное)
Ответить
GM
1637088063
Практически гениальная сделка, провернутая Спартаком.
Ответить
Plyash
1637088066
Прямо по рассказу Чехова Антона Павловича - "Анна на шее." Для итальянцев небольшая поправка - "Сашка на шее."
Ответить
haxxproxx
1637089619
Я не знаю чем думали боссы Фиорентины когда покупали Кокорина. Мало того, что он отсидел, так ещё и играл в самом позорном гей-клубе России. Пусть обратно возвращается в срамТЫК.
Ответить
Dr.Metal
1637089659
а кто спрашивается ему такую зарплату назначал сразу?
Ответить
Йост
1637089702
Сам Кокорин - дебил, но по жизни счастливчик. Ему сильно повезло, что рядом с ним не оказалось человека, который бы раскусил его гнилую натуру....
Ответить
polt
1637092447
Что совсем уже и ногами не хочет работать? Мозгов то нет и не было.
Ответить
alp
1637092471
это был наш ответ итальянцам за Маркизио
Ответить
Главные новости
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
1
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
11
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
9
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
11
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
3
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Все новости
Все новости
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
Вчера, 13:22
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+