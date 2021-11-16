«Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду либо разорвать с ним контракт. Продать его будет проблематично

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть итальянский клуб.

По информации Fiorentina News со ссылкой на Corriere Fiorentino, клуб из Флоренции хочет отдать 30-летнего россиянина в аренду либо расторгнуть с ним контракт. Продать Кокорина будет проблематично из-за его высокой зарплаты.