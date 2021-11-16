Официально: «Динамо» продлило контракт с Шуниным до 2024 года

Московское «Динамо» объявило о заключении нового соглашения с вратарем Антоном Шуниным.
Стороны продлили контракт на два года – до конца сезона-2023/24.
- 34-летний Шунин – воспитанник и капитан «Динамо».
- Он всю карьеру провел в столичной команде.
- Голкипер пропустил 326 голов в 305 матчах.
Эпоха продолжается!Антон Шунин продлил контракт с родным клубом на два года!#ДинамоМосква #Шунин #футбол pic.twitter.com/MeNxqEAmUw— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) November 16, 2021
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