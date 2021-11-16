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    Официально: «Динамо» продлило контракт с Шуниным до 2024 года

    Московское «Динамо» объявило о заключении нового соглашения с вратарем Антоном Шуниным.

    Стороны продлили контракт на два года – до конца сезона-2023/24.

    • 34-летний Шунин – воспитанник и капитан «Динамо».
    • Он всю карьеру провел в столичной команде.
    • Голкипер пропустил 326 голов в 305 матчах.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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