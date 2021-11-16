Алвес будет играть за «Барселону» под 8-м номером

Защитник Дани Алвес выбрал игровой номер в «Барселоне».
38-летний бразилец будет играть под 8-м номером. Он освободился после ухода полузащитника Миралема Пьянича в «Бешикташ».
Напомним, Алвес подписал контракт с «Барселоной» до конца сезона.
- Алвес выступал за «Барсу» с 2008 по 2016 год.
- Он забил 21 гол и сделал 100 ассистов в 391 матче.
- Сегодня он провел первую тренировку после возвращения в клуб.
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Источник: инстаграм «Барселоны»