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  • Олич: «У Дивеева есть качества, чтобы добиться успеха в Европе»

Олич: «У Дивеева есть качества, чтобы добиться успеха в Европе»

15 ноября 2021, 19:59
4

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о потенциале центрального защитника Игоря Дивеева.

«Считаю, что в будущем он будет одним из главных игроков России. И не только России. У него есть качества, чтобы играть в любом клубе Европы. Если он этого по-настоящему захочет – так и будет.

Очень сильный защитник. Если он хочет подняться на самый высокий уровень, стоит подумать о том, чтобы поменять команду и лигу. Может быть, не сейчас, а года через два.

Я не знаю, чего хочет Игорь, но качества, чтобы добиться успеха в Европе, у него есть», – сказал Олич.

  • В текущем сезоне Дивеев провел за ЦСКА 12 матчей и забил 1 гол.
  • Контракт 22-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 2024 года.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Олич – о победе Хорватии над Россией: «На ЧМ-2018 была равная игра, сейчас – в одни ворота»

Олич: «Главная проблема РПЛ – российские футболисты. Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион, в России он стоит 5»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дивеев Игорь Олич Ивица
Комментарии (4)
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vladimir-7
1636996844
Думаю, что Дивеев отыграет этот сезон и два следующих, а затем, набрав определенный опыт, перейдет в хороший европейский клуб.
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Форвард 79
1636999623
Если этим летом не уйдет, то в дальнейшем вряд ли
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Форвард 79
1637003219
Для развития нужно постоянно ставить себе новые горизонты. А наши игроки варятся в собственном соку. Но проблема для наших в том, что их и здесь не плохо кормят
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DemSerg
1637172624
Напимер в чемпионате Лихтенштейна...
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