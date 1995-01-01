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    Олич: «У Дивеева есть качества, чтобы добиться успеха в Европе»

    Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о потенциале центрального защитника Игоря Дивеева.

    «Считаю, что в будущем он будет одним из главных игроков России. И не только России. У него есть качества, чтобы играть в любом клубе Европы. Если он этого по-настоящему захочет – так и будет.

    Очень сильный защитник. Если он хочет подняться на самый высокий уровень, стоит подумать о том, чтобы поменять команду и лигу. Может быть, не сейчас, а года через два.

    Я не знаю, чего хочет Игорь, но качества, чтобы добиться успеха в Европе, у него есть», – сказал Олич.

    • В текущем сезоне Дивеев провел за ЦСКА 12 матчей и забил 1 гол.
    • Контракт 22-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 2024 года.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +498

      Форвард 79 11 секунд назад

      Если этим летом не уйдет, то в дальнейшем вряд ли

      0
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      Рейтинг: +3892

      FENIX-SL 33 минуты назад

      у многих тут есть все это
      просто играя между собой и с легионерами сраного уровня..роста не будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22664

      vladimir-7 46 минут назад

      Думаю, что Дивеев отыграет этот сезон и два следующих, а затем, набрав определенный опыт, перейдет в хороший европейский клуб.

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