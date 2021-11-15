Олич: «У Дивеева есть качества, чтобы добиться успеха в Европе»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о потенциале центрального защитника Игоря Дивеева.

«Считаю, что в будущем он будет одним из главных игроков России. И не только России. У него есть качества, чтобы играть в любом клубе Европы. Если он этого по-настоящему захочет – так и будет.

Очень сильный защитник. Если он хочет подняться на самый высокий уровень, стоит подумать о том, чтобы поменять команду и лигу. Может быть, не сейчас, а года через два.

Я не знаю, чего хочет Игорь, но качества, чтобы добиться успеха в Европе, у него есть», – сказал Олич.

В текущем сезоне Дивеев провел за ЦСКА 12 матчей и забил 1 гол.

Контракт 22-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 2024 года.

Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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