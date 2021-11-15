Мхитарян: «Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал о переходе из «Боруссии» Д в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году.

«Когда я услышал, что «Манчестер Юнайтед» интересуется мной, я захотел туда перейти. Я мечтал когда-нибудь поиграть в Англии.

Люди говорили, что я ушел в «МЮ» только из-за денег. Чушь! Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России. Я был счастлив в Дортмунде, но иногда приходится принимать трудные решения, которые случаются раз в жизни, и прислушиваться к своему сердцу», – сказал Мхитарян.

Летом Мхитарян продлил контракт с «Ромой» до 30 июня 2022 года.

Рыночная стоимость футболиста – 15 миллионов евро.

Мхитарян – о переходе в клуб РПЛ: «Разговоры есть, это не секрет. Никогда не говори никогда»