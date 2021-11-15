Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мхитарян: «Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России»

Мхитарян: «Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России»

15 ноября 2021, 15:59
12

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал о переходе из «Боруссии» Д в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году.

«Когда я услышал, что «Манчестер Юнайтед» интересуется мной, я захотел туда перейти. Я мечтал когда-нибудь поиграть в Англии.

Люди говорили, что я ушел в «МЮ» только из-за денег. Чушь! Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России. Я был счастлив в Дортмунде, но иногда приходится принимать трудные решения, которые случаются раз в жизни, и прислушиваться к своему сердцу», – сказал Мхитарян.

  • Летом Мхитарян продлил контракт с «Ромой» до 30 июня 2022 года.
  • Рыночная стоимость футболиста – 15 миллионов евро.

Мхитарян – о переходе в клуб РПЛ: «Разговоры есть, это не секрет. Никогда не говори никогда»

Источник: Sport1
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рома Мхитарян Генрих
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neveldomha
1636982716
Да ты и китайцам на кер нужен, ара джан.
Ответить
фанат джигурды
1636982950
А за очень большие деньги перейдешь в Интер (Баку)?
Ответить
Олег1204
1636983466
че бомбите? Чувак дело говорит. Или вы с одной палаты где лежит супер пав.
Ответить
Валерий2705
1636983660
Признавайтесь, кто носатую ару звал в наш чемпионат, что он её выделяет вперёд Китая и Эмиратов?)
Ответить
FanatSerj
1636985183
А хрена ты тогда не в Ростове вместе с Байрамяном? ))) Как в Чалтырь на шашлыки приезжать после матча Ростов - МЮ, так мы первые )))
Ответить
ArReal
1636986454
Типо в МЮ и Боруссии он за лаваш играл - а В России его бы озолотили?)))
Ответить
Снег
1636989149
Наглые армяшки, бл...
Ответить
Блямба
1636989813
плитку бы укладывал..
Ответить
Play
1636991690
Да всё правильно, Генрих сделал себе большое имя в Европе, играет в хорошей команде в своё удовольствие. Через пару лет ещё успеет заехать в Зенит поковырять в носу и заработать на пенсию.
Ответить
житель СПб
1637080745
После таких слов его в Россию приглашать нельзя!
Ответить
Главные новости
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
9
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
9
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
11
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
2
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
8
Все новости
Все новости
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
8
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
Вчера, 13:22
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+