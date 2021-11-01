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    Мхитарян: «Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России»

    Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал о переходе из «Боруссии» Д в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году.

    «Когда я услышал, что «Манчестер Юнайтед» интересуется мной, я захотел туда перейти. Я мечтал когда-нибудь поиграть в Англии.

    Люди говорили, что я ушел в «МЮ» только из-за денег. Чушь! Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России. Я был счастлив в Дортмунде, но иногда приходится принимать трудные решения, которые случаются раз в жизни, и прислушиваться к своему сердцу», – сказал Мхитарян.

    • Летом Мхитарян продлил контракт с «Ромой» до 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 15 миллионов евро.

    Мхитарян – о переходе в клуб РПЛ: «Разговоры есть, это не секрет. Никогда не говори никогда»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport1

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2154

      Блямба 23 минуты назад

      плитку бы укладывал..

      1
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      Рейтинг: +366

      Снег 34 минуты назад

      Наглые армяшки, бл...

      0
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      Рейтинг: +4533

      AtticusFinch 1 час назад

      Типо в МЮ и Боруссии он за лаваш играл - а В России его бы озолотили?)))

      0
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      Рейтинг: +7547

      FanatSerj 1 час назад

      А хрена ты тогда не в Ростове вместе с Байрамяном? ))) Как в Чалтырь на шашлыки приезжать после матча Ростов - МЮ, так мы первые )))

      3
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      Рейтинг: +2140

      Радио1000шумеров 1 час назад

      "Люди говорили, что я ушел в «МЮ» только из-за денег. Чушь! Я в футболе только ради геев, иначе играл бы в России."

      0
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      Рейтинг: +575

      dragoon000320 > Радио1000шумеров 1 час назад

      ты хоть сам понял, что за XY йню ты написал???

      2
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      ...
      Рейтинг: +2140

      Радио1000шумеров > dragoon000320 32 минуты назад

      Ну расскажи-ка мне знаток, что у тебя так пукан подорвался, бггг

      1
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      Рейтинг: +2540

      Валерий2705 2 часа назад

      Признавайтесь, кто носатую ару звал в наш чемпионат, что он её выделяет вперёд Китая и Эмиратов?)

      2
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      Рейтинг: +1293

      Хейтер Аларм > Валерий2705 1 час назад

      Зенит кнщ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3879

      FENIX-SL > Валерий2705 52 минуты назад

      если для тебя столь потрясающий футболист "носатая ара"
      то кто для тебя глава рпл?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1490

      Олег1204 2 часа назад

      че бомбите? Чувак дело говорит. Или вы с одной палаты где лежит супер пав.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1954

      фанат джигурды 2 часа назад

      А за очень большие деньги перейдешь в Интер (Баку)?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3607

      neveldomha 2 часа назад

      Да ты и китайцам на кер нужен, ара джан.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3879

      FENIX-SL 2 часа назад

      ахахахахахахаха
      красиво сказано
      респект!

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