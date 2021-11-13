Полиция усилила меры безопасности в Сплите в преддверии матча Хорватия – Россия

Полиция Сплита готовится к матчу отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России. В городе усилены меры безопасности, силовики работают в том числе в отеле, где остановились журналисты и фанаты из России.

«Полицейские на каждом углу», – сообщил один из людей в форме.

Матч пройдет в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 по Москве.

Россияне выйдут на ЧМ-2022, если не проиграют хорватам.

В 1-м круге команды разошлись ничьей (0:0).

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