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    Полиция усилила меры безопасности в Сплите в преддверии матча Хорватия – Россия

    Полиция Сплита готовится к матчу отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России. В городе усилены меры безопасности, силовики работают в том числе в отеле, где остановились журналисты и фанаты из России.

    «Полицейские на каждом углу», – сообщил один из людей в форме.

    • Матч пройдет в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 по Москве.
    • Россияне выйдут на ЧМ-2022, если не проиграют хорватам.
    • В 1-м круге команды разошлись ничьей (0:0).

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    Источник: «Матч ТВ»

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