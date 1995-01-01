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    Хайкин: «АПЛ – мечта, но об интересе английских клубов ничего не знаю»

    Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин ответил на вопросы о возможной смене команды.

    – Что знаете об интересе «Норвича» и «Уотфорда»?

    – Вообще ничего не знаю.

    – Но видели?

    – Видел.

    – Спокойно относитесь к этому? Это же ваша мечта – АПЛ.

    – Мечта мечтой, но у меня сезон в разгаре, шесть матчей осталось. Вся концентрация на этом.

    – А переезд в Россию рассматриваете?

    – Не рассматриваю ничего, я сконцентрирован на чемпионате.

    • В текущем сезоне Хайкин провел 29 матчей за «Буде-Глимт» и пропустил 27 голов.
    • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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