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  • Хайкин: «АПЛ – мечта, но об интересе английских клубов ничего не знаю»

Хайкин: «АПЛ – мечта, но об интересе английских клубов ничего не знаю»

11 ноября 2021, 07:40

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин ответил на вопросы о возможной смене команды.

– Что знаете об интересе «Норвича» и «Уотфорда»?

– Вообще ничего не знаю.

– Но видели?

– Видел.

– Спокойно относитесь к этому? Это же ваша мечта – АПЛ.

– Мечта мечтой, но у меня сезон в разгаре, шесть матчей осталось. Вся концентрация на этом.

– А переезд в Россию рассматриваете?

– Не рассматриваю ничего, я сконцентрирован на чемпионате.

  • В текущем сезоне Хайкин провел 29 матчей за «Буде-Глимт» и пропустил 27 голов.
  • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Норвегия. Элитсериен Англия. Премьер-лига Буде-Глимт Уотфорд Норвич Сити Хайкин Никита
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