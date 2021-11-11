Хайкин: «АПЛ – мечта, но об интересе английских клубов ничего не знаю»

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин ответил на вопросы о возможной смене команды.

– Что знаете об интересе «Норвича» и «Уотфорда»?

– Вообще ничего не знаю.

– Но видели?

– Видел.

– Спокойно относитесь к этому? Это же ваша мечта – АПЛ.

– Мечта мечтой, но у меня сезон в разгаре, шесть матчей осталось. Вся концентрация на этом.

– А переезд в Россию рассматриваете?

– Не рассматриваю ничего, я сконцентрирован на чемпионате.