Хайкин: «АПЛ – мечта, но об интересе английских клубов ничего не знаю»

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин ответил на вопросы о возможной смене команды.
– Что знаете об интересе «Норвича» и «Уотфорда»?
– Вообще ничего не знаю.
– Но видели?
– Видел.
– Спокойно относитесь к этому? Это же ваша мечта – АПЛ.
– Мечта мечтой, но у меня сезон в разгаре, шесть матчей осталось. Вся концентрация на этом.
– А переезд в Россию рассматриваете?
– Не рассматриваю ничего, я сконцентрирован на чемпионате.
- В текущем сезоне Хайкин провел 29 матчей за «Буде-Глимт» и пропустил 27 голов.
- Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»