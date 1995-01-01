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    «Уотфорд» и «Норвич» интересуются Хайкиным. У вратаря сборной России есть английский паспорт

    Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин может продолжить карьеру в АПЛ.

    По информации Football Insider, 26-летним вратарем сборной России интересуются «Уотфорд» и «Норвич». Скауты этих клубов просматривали голкипера на матче Лиги Европы «Рома»«Буде-Глимт» (2:2).

    Хайкиным также интересуются несколько клубов из Чемпионшипа.

    • Россиянин не будет считаться легионером в АПЛ. У него есть английский паспорт.
    • Хайкин получил вызов в сборную России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
    • Для него это дебютный вызов в сборную.

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    Источник: Football Insider

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      dydy12 52 минуты назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +7237

      mihail200606 1 час назад

      Подготовился парень.. Может в сб. России ему и не приезжать..))

      0
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      Рейтинг: +14197

      paracetamol 1 час назад

      Если у него англицкий паспорт, зачем он нужен нашей сборной?

      0
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      Рейтинг: +321

      Solist345345 1 час назад

      Так его и в сборную то взяли, для осуществления трансфера. Агент подсуетился.

      1
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      ...
      Рейтинг: +14197

      paracetamol > Solist345345 1 час назад

      Валера в лапу получил, или Кафтанов?

      0
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      Рейтинг: +68040

      insider_retro 2 часа назад

      Карьера у "будёновца" явно набирает обороты :)

      3
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      Рейтинг: +3563

      Бомбардиръ > insider_retro 1 час назад

      Этот вратарь наверно приходится родственником революционерке Фруме Хайкиной, жене Николая Щорса)

      4
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      Рейтинг: +1552

      nominum > Бомбардиръ 52 минуты назад

      Почитал я про эту Фруму. Ну и гадина же была.

      1
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      Рейтинг: +1697

      Блямба 2 часа назад

      Крицюк выдохнул...

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