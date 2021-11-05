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  • «Уотфорд» и «Норвич» интересуются Хайкиным. У вратаря сборной России есть английский паспорт

«Уотфорд» и «Норвич» интересуются Хайкиным. У вратаря сборной России есть английский паспорт

5 ноября 2021, 11:27
10

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Football Insider, 26-летним вратарем сборной России интересуются «Уотфорд» и «Норвич». Скауты этих клубов просматривали голкипера на матче Лиги Европы «Рома»«Буде-Глимт» (2:2).

Хайкиным также интересуются несколько клубов из Чемпионшипа.

  • Россиянин не будет считаться легионером в АПЛ. У него есть английский паспорт.
  • Хайкин получил вызов в сборную России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
  • Для него это дебютный вызов в сборную.

Источник: Football Insider
Англия. Премьер-лига Буде-Глимт Уотфорд Норвич Сити Хайкин Никита
Комментарии (10)
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Блямба
1636101248
Крицюк выдохнул...
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insider_retro
1636102064
Карьера у "будёновца" явно набирает обороты :)
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Solist345345
1636102758
Так его и в сборную то взяли, для осуществления трансфера. Агент подсуетился.
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paracetamol
1636103212
Если у него англицкий паспорт, зачем он нужен нашей сборной?
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mihail200606
1636103736
Подготовился парень.. Может в сб. России ему и не приезжать..))
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dydy12
1636106571
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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zigbert
1636184243
Может за сборную то ни разу не сыграет но имя уже создано.
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Hektor 84
1636216280
Как любят заголовки придумывать? Он то и ни одной игры не провел за сборную.
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