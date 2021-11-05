«Уотфорд» и «Норвич» интересуются Хайкиным. У вратаря сборной России есть английский паспорт

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Football Insider, 26-летним вратарем сборной России интересуются «Уотфорд» и «Норвич». Скауты этих клубов просматривали голкипера на матче Лиги Европы «Рома» – «Буде-Глимт» (2:2).

Хайкиным также интересуются несколько клубов из Чемпионшипа.