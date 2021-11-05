«Уотфорд» и «Норвич» интересуются Хайкиным. У вратаря сборной России есть английский паспорт

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин может продолжить карьеру в АПЛ.
По информации Football Insider, 26-летним вратарем сборной России интересуются «Уотфорд» и «Норвич». Скауты этих клубов просматривали голкипера на матче Лиги Европы «Рома» – «Буде-Глимт» (2:2).
Хайкиным также интересуются несколько клубов из Чемпионшипа.
- Россиянин не будет считаться легионером в АПЛ. У него есть английский паспорт.
- Хайкин получил вызов в сборную России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
- Для него это дебютный вызов в сборную.
Источник: Football Insider