Ярмоленко на бонусы за Евро-2020 купил оборудование для больницы

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко потратил бонусы за выступление на Евро-2020 на благотворительность. Он купил оборудование для учреждения, лечащего гемофилию.
«Как и обещал, заработанные бонусы на Евро-2020 направил на благотворительность. С моим агентом Вадимом Шаблием передали заведующему отделения гемофилии больницы «Охматдет» медицинское оборудование», – сообщил Ярмоленко.
- Украина на Евро-2020 вылетела в четвертьфинале от Англии.
- Ярмоленко забил на турнире 2 гола.
- В сезоне АПЛ форвард «Вест Хэма» провел 7 матчей.
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Источник: инстаграм Андрея Ярмоленко