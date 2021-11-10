Ярмоленко на бонусы за Евро-2020 купил оборудование для больницы

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко потратил бонусы за выступление на Евро-2020 на благотворительность. Он купил оборудование для учреждения, лечащего гемофилию.

«Как и обещал, заработанные бонусы на Евро-2020 направил на благотворительность. С моим агентом Вадимом Шаблием передали заведующему отделения гемофилии больницы «Охматдет» медицинское оборудование», – сообщил Ярмоленко.

Украина на Евро-2020 вылетела в четвертьфинале от Англии.

Ярмоленко забил на турнире 2 гола.

В сезоне АПЛ форвард «Вест Хэма» провел 7 матчей.