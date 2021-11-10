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  • Ярмоленко на бонусы за Евро-2020 купил оборудование для больницы

Ярмоленко на бонусы за Евро-2020 купил оборудование для больницы

10 ноября 2021, 11:27
7

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко потратил бонусы за выступление на Евро-2020 на благотворительность. Он купил оборудование для учреждения, лечащего гемофилию.

«Как и обещал, заработанные бонусы на Евро-2020 направил на благотворительность. С моим агентом Вадимом Шаблием передали заведующему отделения гемофилии больницы «Охматдет» медицинское оборудование», – сообщил Ярмоленко.

  • Украина на Евро-2020 вылетела в четвертьфинале от Англии.
  • Ярмоленко забил на турнире 2 гола.
  • В сезоне АПЛ форвард «Вест Хэма» провел 7 матчей.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Андрея Ярмоленко
Украина. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Украина Вест Хэм Ярмоленко Андрей
Комментарии (7)
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САДЫЧОК
1636535665
Это круто !
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Dr.Metal
1636539391
Молодец, парень. А ведь так может сделать любой мешок набитых денег.
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FanatSerj
1636540883
Ярмоленко красавчик, а вот правительство такую страну просрало и ракеты для космоса делали и самые большие самолеты и кораблестроение БЫЛО. Хорошо что хоть народ и люди хорошие остались.
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Hektor 84
1636560515
Уважаю! Молодец Андрюха! Вот бы все футболисты так поступали.
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LiveChelsea
1636562859
Яра, красаучик!
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