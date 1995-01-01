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    Ярмоленко на бонусы за Евро-2020 купил оборудование для больницы

    Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко потратил бонусы за выступление на Евро-2020 на благотворительность. Он купил оборудование для учреждения, лечащего гемофилию.

    «Как и обещал, заработанные бонусы на Евро-2020 направил на благотворительность. С моим агентом Вадимом Шаблием передали заведующему отделения гемофилии больницы «Охматдет» медицинское оборудование», – сообщил Ярмоленко.

    • Украина на Евро-2020 вылетела в четвертьфинале от Англии.
    • Ярмоленко забил на турнире 2 гола.
    • В сезоне АПЛ форвард «Вест Хэма» провел 7 матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Андрея Ярмоленко

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2364

      FRZZ 11 минут назад

      Молодец! Значит душа добрая.

      0
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      Рейтинг: +100

      v.v.navashinsky 11 минут назад

      Молодец!!!Уважуха!!!

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