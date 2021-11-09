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    Marca: Хави не отпустил Пике на ток-шоу, призвав сосредоточиться на футболе

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике не получил от главного тренера Хави разрешения посетить телевизионное ток-шоу El Hormiguero. Хави хочет, чтобы все футболисты были сосредоточены на команде.

    По мнению Хави, Пике зачастил с мероприятиями, не связанными с футболом.

    • Хави – воспитанник «Барсы».
    • В качестве футболиста он выступал за команду с 1998 по 2015 год.
    • Экс-полузащитник заключил с каталонским клубом контракт до конца сезона-2023/24.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 10:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10998

      Cleaner 29 минут назад

      Если в контракте прописано спрашивать разрешение тренера на посещение ток-шоу, значит Хави прав. Если не прописано, то это самоуправство. И это самоуправство может Хави боком выйти. Сольет его команда и все...

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      Рейтинг: +54016

      portero 52 минуты назад

      Правильно , а то ребятки только в шоу снимаются, а как пахать на футбольном поле забыли..

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