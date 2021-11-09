Marca: Хави не отпустил Пике на ток-шоу, призвав сосредоточиться на футболе

Если в контракте прописано спрашивать разрешение тренера на посещение ток-шоу, значит Хави прав. Если не прописано, то это самоуправство. И это самоуправство может Хави боком выйти. Сольет его команда и все...
Защитник «Барселоны» Жерар Пике не получил от главного тренера Хави разрешения посетить телевизионное ток-шоу El Hormiguero. Хави хочет, чтобы все футболисты были сосредоточены на команде.
По мнению Хави, Пике зачастил с мероприятиями, не связанными с футболом.
- Хави – воспитанник «Барсы».
- В качестве футболиста он выступал за команду с 1998 по 2015 год.
- Экс-полузащитник заключил с каталонским клубом контракт до конца сезона-2023/24.
«Барселона» показала первую тренировку Хави