Новый главный тренер «Барселоны» Хави накануне провел первую тренировку. Пресс-служба клуба показала видео с нее.

На занятии присутствовал президент клуба Жоан Лапорта и другие руководители.

Highlights from Xavi's first workout as Barça manager pic.twitter.com/SsqLslunZi