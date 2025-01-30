«Аль-Хиляль» нацелился заменить Неймара вингером «Реала»

Вингер «Реала» Родриго стал главным кандидатом дл «Аль-Хиляля» на замену нападающему Неймару, расторгнувшему контракт.

Саудовский клуб, помимо щедрого финансового предложения, хочет предложить Родриго роль лидер команды, которая пока ему недоступна в «Реале», сделав своей главной звездой на поле.

Также «Аль-Хиляль» намерен использовать Родриго в качестве посла ЧМ-2034, который пройдет в Саудовской Аравии.