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«Аль-Хиляль» нацелился заменить Неймара вингером «Реала»

Вингер «Реала» Родриго стал главным кандидатом дл «Аль-Хиляля» на замену нападающему Неймару, расторгнувшему контракт.

Саудовский клуб, помимо щедрого финансового предложения, хочет предложить Родриго роль лидер команды, которая пока ему недоступна в «Реале», сделав своей главной звездой на поле.

Также «Аль-Хиляль» намерен использовать Родриго в качестве посла ЧМ-2034, который пройдет в Саудовской Аравии.

  • Контракт бразильца с «Реалом» действует до июня 2028 года, а сумма отступных составляет 1 миллиард евро.
  • Ранее «Аль-Хиляль» предпринимал попытки подписать партнера Родриго по «Мадриду» Винисиуса.
  • Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Родриго в 100 миллионов евро.
  • В этом сзеоне он провел за «Реал» 28 матчей, забил 12 голов, отдал 7 передач.

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Источник: As

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Комментарии (1)
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DeStar
1738252340
хз, если сам родриго захочет уйти но по моему он играет отлично, не зазвездившийся дурачек, вряд ли он захочет уходить к саудитам, и роль "лидера" аль хиляля - это как роль лидера в условном ростове или генке бельгийском - нахрена был лидером в деревне.
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