Два клуба Примеры звали Мостового на стажировку

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, что его приглашали в Испанию на стажировку.
«Общался ли с испанскими клубами по поводу стажировки? Мне неоднократно из «Сельты» пишут, звонят, приглашают, говорят, что могу в любой момент, когда захочу, приехать, на сколько хочу.
Из «Алавеса» пару раз приглашали», – сказал Мостовой.
- Мостовой проходил обучения в тренерской академии РФС. В организации собщили, что присвоят экс-футболисту лицензию в начале 2025 года.
- 56-летний Мостовой проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
- Ранее он был номинальным главным тренером медиаклуба Fight Nights.