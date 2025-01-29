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Два клуба Примеры звали Мостового на стажировку

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, что его приглашали в Испанию на стажировку.

«Общался ли с испанскими клубами по поводу стажировки? Мне неоднократно из «Сельты» пишут, звонят, приглашают, говорят, что могу в любой момент, когда захочу, приехать, на сколько хочу.

Из «Алавеса» пару раз приглашали», – сказал Мостовой.

  • Мостовой проходил обучения в тренерской академии РФС. В организации собщили, что присвоят экс-футболисту лицензию в начале 2025 года.
  • 56-летний Мостовой проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • Ранее он был номинальным главным тренером медиаклуба Fight Nights.

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Источник: ТАСС

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Комментарии (3)
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Красногвардейчик
1738146321
А чё не едешь? Не твой уровень? Или звездить, не мешки ворочать?)))
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FRZZ
1738146418
Видимо Мостовой хочет, чтобы они еще ему деньги на билеты присылали.))
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Борис34684
1738147240
Чо сидим, кого ждём.
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