Два клуба Примеры звали Мостового на стажировку

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, что его приглашали в Испанию на стажировку.

«Общался ли с испанскими клубами по поводу стажировки? Мне неоднократно из «Сельты» пишут, звонят, приглашают, говорят, что могу в любой момент, когда захочу, приехать, на сколько хочу.

Из «Алавеса» пару раз приглашали», – сказал Мостовой.