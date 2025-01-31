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  • «Аль-Хиляль» предлагал «Реалу» рекордную сумму в истории футбола за трансфер Родриго

«Аль-Хиляль» предлагал «Реалу» рекордную сумму в истории футбола за трансфер Родриго

Журналист Эду Агирре в программе El Chiringuito de Jugones сообщил, что «Аль-Хиляль» предлагал «Реалу» около 300 миллионов евро за трансфер Родриго, а самому вингеру – 140 миллионов евро в виде зарплаты.

Утверждается, что вингер не раздумывая отклонил предложение.

«В Саудовской Аравии именно такой план был и остается – подписать Родриго. Посмотрим, как все будет развиваться летом», – сообщил Агирре.

По словам журналиста, игрока также хочет приобрести «Манчестер Сити».

«Гвардиола восхищается им уже несколько лет, и посмотрим, не предпримет ли он новую попытку заполучить Родриго летом. Он продолжает внимательно следить за ситуацией», – добавил Агирре.

  • Контракт 24-летнего Родриго с «Реалом» рассчитан до лета 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.
  • В этом сезоне бразилец провел за «Реал» 28 матчей, забил 12 голов, отдал 7 передач.
  • Рекордным трансфером в истории футбола считается переход нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в августе 2017 года за 222 миллиона евро.

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Источник: Planeta Realmadrid

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