«Севилья» приняла решение по трансферу Тикнизяна

Стало известно, перейдет ли Наир Тикнизян из «Локомотива» в «Севилью» до закрытия зимнего трансферного окна.
Клубы долго обсуждали возможный трансфер, но затем приостановили переговоры. Сделки в январе не будет.
Не исключено, что летом стороны возобновят контакты по поводу покупки левого защитника.
- В этом сезоне Тикнизян провел 23 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- «Севилья» прошлым летом пыталась взять игрока в бесплатную аренду, но получила отказ.
- «Локо» готов продать Тикнизяна за 6-7 млн евро.