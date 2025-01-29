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«Севилья» приняла решение по трансферу Тикнизяна

Стало известно, перейдет ли Наир Тикнизян из «Локомотива» в «Севилью» до закрытия зимнего трансферного окна.

Клубы долго обсуждали возможный трансфер, но затем приостановили переговоры. Сделки в январе не будет.

Не исключено, что летом стороны возобновят контакты по поводу покупки левого защитника.

  • В этом сезоне Тикнизян провел 23 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
  • «Севилья» прошлым летом пыталась взять игрока в бесплатную аренду, но получила отказ.
  • «Локо» готов продать Тикнизяна за 6-7 млн евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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