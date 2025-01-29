«Севилья» приняла решение по трансферу Тикнизяна

Стало известно, перейдет ли Наир Тикнизян из «Локомотива» в «Севилью» до закрытия зимнего трансферного окна.

Клубы долго обсуждали возможный трансфер, но затем приостановили переговоры. Сделки в январе не будет.

Не исключено, что летом стороны возобновят контакты по поводу покупки левого защитника.