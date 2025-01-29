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  • В «Алавесе» отреагировали на слова Мостового, что клуб приглашал его на стажировку

В «Алавесе» отреагировали на слова Мостового, что клуб приглашал его на стажировку

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с Александром Мостовым.

Ранее экс-игрок сборной России утверждал, что его звали в испанский клуб на тренерскую стажировку.

«Мы действительно приглашали Мостового на стажировку. Хотели, чтобы он побыл с командой несколько дней и понаблюдал за тренировочным процессом.

Наши двери для него открыты. В будущем это возможно», – сказал Фернандес.

  • С лета 2023 года Мостовой проходил обучение в академии РФС.
  • В ноябре 2024-го он стажировался в «Динамо».
  • У Александра была договоренность со «Спартаком», но столичный клуб ее аннулировал.

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Источник: «Матч ТВ»

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