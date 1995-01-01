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    Дани Алвес встретится с «Барселоной» на предмет возвращения в клуб в качестве игрока

    Защитник Дани Алвес рассчитывает завершить карьеру в «Барселоне». В ближайшие дни он встретится с руководством клуба.

    Главный тренер Хави и президент «Барселоны» Жоан Лапорта полагают, что Алвес поможет прогрессировать молодым футболистам.

    • Сообщалось, что Алвес может войти в штаб Хави.
    • Алвес выступал за испанскую команду с 2008 по 2016 год.
    • В сентябре он расторг контракт с «Сан-Паулу» из-за долга по зарплате.

    Дани Алвес: «Могу помочь «Барселоне». Если я нужен, мне должны позвонить»

    Алвес готов вернуться в «Барселону» в январе

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 07:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6585

      серега кашин 6 минут назад

      надо более молодых привлекать

      0
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      Рейтинг: +6585

      серега кашин 7 минут назад

      и толку от него не будет, плотно присядет на лавку

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      Рейтинг: -172

      СуперПАВ9 33 минуты назад

      Хави вроде Пике собрался на пенсию отправить а тут еще более возрастной Алвешь

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