Дани Алвес встретится с «Барселоной» на предмет возвращения в клуб в качестве игрока

Защитник Дани Алвес рассчитывает завершить карьеру в «Барселоне». В ближайшие дни он встретится с руководством клуба.
Главный тренер Хави и президент «Барселоны» Жоан Лапорта полагают, что Алвес поможет прогрессировать молодым футболистам.
- Сообщалось, что Алвес может войти в штаб Хави.
- Алвес выступал за испанскую команду с 2008 по 2016 год.
- В сентябре он расторг контракт с «Сан-Паулу» из-за долга по зарплате.
Дани Алвес: «Могу помочь «Барселоне». Если я нужен, мне должны позвонить»
Алвес готов вернуться в «Барселону» в январе
Источник: твиттер Николо Скиры