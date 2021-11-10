Дани Алвес встретится с «Барселоной» на предмет возвращения в клуб в качестве игрока

Защитник Дани Алвес рассчитывает завершить карьеру в «Барселоне». В ближайшие дни он встретится с руководством клуба.

Главный тренер Хави и президент «Барселоны» Жоан Лапорта полагают, что Алвес поможет прогрессировать молодым футболистам.

Сообщалось, что Алвес может войти в штаб Хави.

Алвес выступал за испанскую команду с 2008 по 2016 год.

В сентябре он расторг контракт с «Сан-Паулу» из-за долга по зарплате.

Дани Алвес: «Могу помочь «Барселоне». Если я нужен, мне должны позвонить»

Алвес готов вернуться в «Барселону» в январе