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    Алвес готов вернуться в «Барселону» в январе

    Бывший защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес предложил свои услуги «Барселоне», утверждает AS.

    По информации источника, 38-летний футболист готов вернуться в каталонский клуб в январе в качестве свободного агента.

    Бразилец согласен на минимальную зарплату, поэтому финансовый вопрос не должен стать проблемой в переговорах.

    «Барса» взяла паузу на размышления. Фулбек на этот период дал поручение своим агентам игнорировать другие предложения.

    • Алвес выступал за испанскую команду с 2008 по 2016 год.
    • В сентябре он расторг контракт с «Сан-Паулу» из-за долга по зарплате.

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    Источник: AS

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