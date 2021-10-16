Алвес готов вернуться в «Барселону» в январе

Бывший защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес предложил свои услуги «Барселоне», утверждает AS.

По информации источника, 38-летний футболист готов вернуться в каталонский клуб в январе в качестве свободного агента.

Бразилец согласен на минимальную зарплату, поэтому финансовый вопрос не должен стать проблемой в переговорах.

«Барса» взяла паузу на размышления. Фулбек на этот период дал поручение своим агентам игнорировать другие предложения.