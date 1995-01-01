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    Дани Алвес: «Могу помочь «Барселоне». Если я нужен, мне должны позвонить»

    Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес готов к возвращению в клуб. Он сейчас пребывает в статусе свободного агента.

    «Если я нужен «Барсе», оттуда просто должны мне позвонить. Я все еще думаю, что могу помочь где угодно, особенно в «Барсе», потому что у них сейчас много молодых игроков», – сказал бразилец.

    • Алвес выступал за испанскую команду с 2008 по 2016 год.
    • В сентябре он расторг контракт с «Сан-Паулу» из-за долга по зарплате.
    • «Барселона» в Примере идет 9-й.

    Алвес готов вернуться в «Барселону» в январе

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    Источник: El Desmarque

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