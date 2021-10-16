Дани Алвес: «Могу помочь «Барселоне». Если я нужен, мне должны позвонить»

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес готов к возвращению в клуб. Он сейчас пребывает в статусе свободного агента.

«Если я нужен «Барсе», оттуда просто должны мне позвонить. Я все еще думаю, что могу помочь где угодно, особенно в «Барсе», потому что у них сейчас много молодых игроков», – сказал бразилец.

Алвес выступал за испанскую команду с 2008 по 2016 год.

В сентябре он расторг контракт с «Сан-Паулу» из-за долга по зарплате.

«Барселона» в Примере идет 9-й.

Алвес готов вернуться в «Барселону» в январе