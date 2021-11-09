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    Экс-скаут «Зенита»: «По Зобнину не договорились по деньгам. Магкеева обсуждали с Рибалтой»

    Экс-начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» Армен Маргарян объяснил, почему клуб из Петербурга не подписал полузащитника «Спартака» Романа Зобнина и хавбека «Локомотива» Станислава Магкеева.

    — Зобнина вы просматривали?

    — Я тогда работал в аналитическом отделе. Академия Коноплева разваливалась, их было необходимо куда-то продать, и в «Зенит» ребят привозили пачками.

    Рома сыграл в контрольном матче, проявил себя, но стороны не договорились по деньгам. Хотя тогда уже было видно: Зобнин — игрок с потенциалом.

    — Мог ли при вас оказаться в «Зените» Магкеев?

    — Допускаю, что да. Обсуждали его с Рибалтой, Хавьер спрашивал характеристики. На какую позицию рассматривали Стаса, кого взяли вместо него, мне судить сложно.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14226

      paracetamol 1 час назад

      Оба до уровня Зенита не дотягивают!

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