Экс-скаут «Зенита»: «По Зобнину не договорились по деньгам. Магкеева обсуждали с Рибалтой»

Экс-начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» Армен Маргарян объяснил, почему клуб из Петербурга не подписал полузащитника «Спартака» Романа Зобнина и хавбека «Локомотива» Станислава Магкеева.

— Зобнина вы просматривали?

— Я тогда работал в аналитическом отделе. Академия Коноплева разваливалась, их было необходимо куда-то продать, и в «Зенит» ребят привозили пачками.

Рома сыграл в контрольном матче, проявил себя, но стороны не договорились по деньгам. Хотя тогда уже было видно: Зобнин — игрок с потенциалом.

— Мог ли при вас оказаться в «Зените» Магкеев?

— Допускаю, что да. Обсуждали его с Рибалтой, Хавьер спрашивал характеристики. На какую позицию рассматривали Стаса, кого взяли вместо него, мне судить сложно.

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