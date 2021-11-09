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  • Экс-скаут «Зенита»: «По Зобнину не договорились по деньгам. Магкеева обсуждали с Рибалтой»

Экс-скаут «Зенита»: «По Зобнину не договорились по деньгам. Магкеева обсуждали с Рибалтой»

9 ноября 2021, 11:53
4

Экс-начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» Армен Маргарян объяснил, почему клуб из Петербурга не подписал полузащитника «Спартака» Романа Зобнина и хавбека «Локомотива» Станислава Магкеева.

— Зобнина вы просматривали?

— Я тогда работал в аналитическом отделе. Академия Коноплева разваливалась, их было необходимо куда-то продать, и в «Зенит» ребят привозили пачками.

Рома сыграл в контрольном матче, проявил себя, но стороны не договорились по деньгам. Хотя тогда уже было видно: Зобнин — игрок с потенциалом.

— Мог ли при вас оказаться в «Зените» Магкеев?

— Допускаю, что да. Обсуждали его с Рибалтой, Хавьер спрашивал характеристики. На какую позицию рассматривали Стаса, кого взяли вместо него, мне судить сложно.

Экс-скаут «Зенита»: «Я был неправ, когда зарубил Джикию. Это самый большой просчет»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Зенит Зобнин Роман Магкеев Станислав
Комментарии (4)
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paracetamol
1636448248
Оба до уровня Зенита не дотягивают!
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Hektor 84
1636461630
****** армянский, как и все армяне любит потрепаться. Был сконцентрирован на международном рынке, никого не купили, только продали Халка, Витселя и Гарая. А где бабло не знаю)))
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Борисыч1
1636467045
При всём моём отношению к Зобнину, как к предателю, историю его перехода из Академии я прекрасно помню. Год назад были приглашения для него из Зенита, Спартака и ЦСКА, но Зобнин отказался от всех и предпочёл ещё на год остаться в Академии. В отличии от своих одногодок Власова(Цска) и т.д., имён которых сейчас никто и не помнит. И только через год он подписал контракт с Динамо, где на тот момент была гарантия выхода в старте в основе. Может, деньги он и заламывал, но лишь для того, чтобы не оказаться на скамейках именитых клубов.
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serglider
1636475259
Зобнин как был футболер с "потенциалом", так с ним и остался... все как-то реализовать, этот свой потенциал, никак не может))) Более того медленно деградирует... И вообще, какой смысл громкого названия "академия", если после завершения обучения оной игрок не может элементарно по воротам попасть, отдать точно пас партнеру (не сопернику), играть верховые мячи, показывать дриблинг... Что все года обучения только и делал, что бегал и жонглировал мячом?
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