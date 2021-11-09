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  • Экс-скаут «Зенита»: «Я был неправ, когда зарубил Джикию. Это самый большой просчет»

Экс-скаут «Зенита»: «Я был неправ, когда зарубил Джикию. Это самый большой просчет»

9 ноября 2021, 10:50
32

Экс-начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» Армен Маргарян вспомнил, как клуб из Петербурга отказался от приобретения защитника Георгия Джикии, который позже перешел в «Спартак».

— У вас просчеты были?

— Конечно. Самый большой из них — Джикия. Когда меня попросили характеристику по нему, я не сильно следил за «Амкаром» — больше был сфокусирован на международной селекции (впрочем, там так никого и не купили — только продали Халка, Витселя и Гарая).

Решение нужно было принимать в цейтноте, я уделил ему достаточно много времени и зарубил. Четко помню все свои доводы.

Уже когда Георгий перешел в «Спартак», я осознал, как был неправ. Джикия был самым сильным защитником из доступных на российском рынке тогда, да еще с такими скоростными данными и левой ногой. Очень бы помог «Зениту».

Но справедливости ради: моя точка зрения совпала с мнением коллег, которые его тогда вели.

  • 27-летний футболист выступает за «Спартак» с 2017 года.
  • Летом он продлил контракт с клубом до 2024 года.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Джикия Георгий
Комментарии (32)
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Вомбат
1636445015
Джикия -- хороший защитник, и делать его виновником поражений Спартака не стоит. В сборной вокруг него строится вся оборона. Так было при Черчесове, так есть и при Карпине. У Семака Джикия точно играл бы.
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Hoahin
1636445361
Джикия переоценен, уровень его игры близок к ФНЛ
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jek718875
1636448672
Последние новости:за ДЖИКИЕЙ выстроилась очередь,МС,МЮ,БАРСЕЛОНА
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САДЫЧОК
1636449907
Насмешил ! Вот , такие специалисты работали в Зените !
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Боцман59rus
1636451182
_ ситуация такая - Условием пермяков, был двойной трансфер Джикии и Селихова, Зениту Александр на тот момент был не нужен и второе, играя в Амкаре, ребята на х.y.ю видели бомжарню и маргарина вместе взятых>)))
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Kollljan
1636452114
Джикия ноль. И для Зенита не нужен.
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САДЫЧОК
1636454949
Надеюсь , этого экс скаута выгнали из Зенита из за Профнепригодности , раз такое у него в голове !
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Валерий2705
1636458778
Спасибо тебе скаут, с этим трансфером ты точно не подвёл). А доводы которые ты нашел, однозначно и сейчас действуют.
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paracetamol
1636467321
Вот как вредно армян брать в скауты!
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Рубинище
1636486463
Здесь я с ГСО соглашусь. с такими скаутами ни чего не видать нашим клубам не видать в еврокубках.
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