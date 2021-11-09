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    Экс-скаут «Зенита»: «Я был неправ, когда зарубил Джикию. Это самый большой просчет»

    Экс-начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» Армен Маргарян вспомнил, как клуб из Петербурга отказался от приобретения защитника Георгия Джикии, который позже перешел в «Спартак».

    — У вас просчеты были?

    — Конечно. Самый большой из них — Джикия. Когда меня попросили характеристику по нему, я не сильно следил за «Амкаром» — больше был сфокусирован на международной селекции (впрочем, там так никого и не купили — только продали Халка, Витселя и Гарая).

    Решение нужно было принимать в цейтноте, я уделил ему достаточно много времени и зарубил. Четко помню все свои доводы.

    Уже когда Георгий перешел в «Спартак», я осознал, как был неправ. Джикия был самым сильным защитником из доступных на российском рынке тогда, да еще с такими скоростными данными и левой ногой. Очень бы помог «Зениту».

    Но справедливости ради: моя точка зрения совпала с мнением коллег, которые его тогда вели.

    • 27-летний футболист выступает за «Спартак» с 2017 года.
    • Летом он продлил контракт с клубом до 2024 года.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:50
    Комментарии25
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      Рейтинг: +3272

      Kollljan 6 минут назад

      Джикия ноль. И для Зенита не нужен.

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      Рейтинг: +1663

      DMитрий 10 минут назад

      Грош цена скростным качествам, если в 6 случаях из 10 позиционка проигрывается. Гарай вон пешком ходил, и мало кому уступал, да еще в атаке в чужой штрафной часто опасен был.

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      Рейтинг: +10

      bnk09 12 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +3419

      raritet 13 минут назад

      Нужно сказать, что все зависит от партнёров по линии защиты и опорника. Сам по себе защитник он добротный , но как бы он повел себя в Зените не известно. Защита - слабое место во все времена и даже вроде с хорошими по отдельности защитниками. И косячат в основном центральные: Ловрен, Бруну Алвеш...так что , думаю, с Джикией хуже не было бы

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      Рейтинг: +25937

      Боцман59rus 21 минуту назад

      _ ситуация такая - Условием пермяков, был двойной трансфер Джикии и Селихова, Зениту Александр на тот момент был не нужен и второе, играя в Амкаре, ребята на х.y.ю видели бомжарню и маргарина вместе взятых>)))

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      Рейтинг: +8353

      САДЫЧОК 42 минуты назад

      Насмешил ! Вот , такие специалисты работали в Зените !

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      Рейтинг: +408

      jek718875 1 час назад

      Последние новости:за ДЖИКИЕЙ выстроилась очередь,МС,МЮ,БАРСЕЛОНА

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      Рейтинг: +14226

      paracetamol 1 час назад

      Правильно сделал, что зарубил. Твой просчет с Селиховым!

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      Рейтинг: +430

      alefreddy 1 час назад

      это те же байки как в Спартак чуть не купили Салаха итд

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      Рейтинг: +6569

      серега кашин 1 час назад

      ну да конечно полумертвого ловрена лучше привезти

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