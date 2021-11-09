Экс-скаут «Зенита»: «Я был неправ, когда зарубил Джикию. Это самый большой просчет»

Экс-начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» Армен Маргарян вспомнил, как клуб из Петербурга отказался от приобретения защитника Георгия Джикии, который позже перешел в «Спартак».

— У вас просчеты были?

— Конечно. Самый большой из них — Джикия. Когда меня попросили характеристику по нему, я не сильно следил за «Амкаром» — больше был сфокусирован на международной селекции (впрочем, там так никого и не купили — только продали Халка, Витселя и Гарая).

Решение нужно было принимать в цейтноте, я уделил ему достаточно много времени и зарубил. Четко помню все свои доводы.

Уже когда Георгий перешел в «Спартак», я осознал, как был неправ. Джикия был самым сильным защитником из доступных на российском рынке тогда, да еще с такими скоростными данными и левой ногой. Очень бы помог «Зениту».

Но справедливости ради: моя точка зрения совпала с мнением коллег, которые его тогда вели.