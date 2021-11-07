Агент Ваноли: «Паоло может возглавить «Спартак»? Это ложь!»

Андреа Дамико, агент тренера Паоло Ваноли, опроверг информацию о возможном назначении итальянского специалиста на пост главного тренера «Спартака».

Ранее «Спорт-Экспресс» написал, что «Спартак» контактирует с бывшим помощником Антонио Конте .

. По их информации, Ваноли может сменить Руя Виторию в январе 2022-го.

«Ваноли будет новым тренером «Спартака»? Это ложь! «Спартак» не контактировал с Паоло. Так же, как и со мной», – сказал агент.