CCMA: Коутиньо в матче с «Сельтой» отказался выходить на замену

В Каталонии сообщают, что полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо отказался выходить на замену по ходу второго тайма матча 13-го тура Примеры против «Сельты» (3:3). Всю встречу бразилец провел на скамейке.
По ходу второго тайма барселонцы пропустили три гола, а к перерыву вели 3:0.
- 29-летний Коутиньо провел в текущем сезоне 11 матчей за клуб и забил 1 гол.
- «Барселона» идет в Примере 9-й.
- Накануне команду принял главный тренер Хави.
Источник: CCMA
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