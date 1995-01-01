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    CCMA: Коутиньо в матче с «Сельтой» отказался выходить на замену

    В Каталонии сообщают, что полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо отказался выходить на замену по ходу второго тайма матча 13-го тура Примеры против «Сельты» (3:3). Всю встречу бразилец провел на скамейке.

    По ходу второго тайма барселонцы пропустили три гола, а к перерыву вели 3:0.

    • 29-летний Коутиньо провел в текущем сезоне 11 матчей за клуб и забил 1 гол.
    • «Барселона» идет в Примере 9-й.
    • Накануне команду принял главный тренер Хави.

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    Источник: CCMA

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