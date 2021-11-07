CCMA: Коутиньо в матче с «Сельтой» отказался выходить на замену

В Каталонии сообщают, что полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо отказался выходить на замену по ходу второго тайма матча 13-го тура Примеры против «Сельты» (3:3). Всю встречу бразилец провел на скамейке.

По ходу второго тайма барселонцы пропустили три гола, а к перерыву вели 3:0.