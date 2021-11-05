Фирмино пропустит более месяца из-за травмы

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино выбыл из строя на длительный срок.
30-летний футболист получил травму задней поверхности бедра во время матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0).
По словам главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, на восстановление бразильцу потребуется более четырех недель.
- В текущем сезоне Фирмино забил 6 голов и сделал 1 ассист в 11 матчах.
- «Ливерпуль» идет на 2-м месте в таблице АПЛ по итогам 10 туров.
- Команда Клоппа досрочно вышла из группы ЛЧ с 1-й строчки.
Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»