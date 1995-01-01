Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Фирмино пропустит более месяца из-за травмы

    Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино выбыл из строя на длительный срок.

    30-летний футболист получил травму задней поверхности бедра во время матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0).

    По словам главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, на восстановление бразильцу потребуется более четырех недель.

    • В текущем сезоне Фирмино забил 6 голов и сделал 1 ассист в 11 матчах.
    • «Ливерпуль» идет на 2-м месте в таблице АПЛ по итогам 10 туров.
    • Команда Клоппа досрочно вышла из группы ЛЧ с 1-й строчки.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90880
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68035
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru