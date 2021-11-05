Фирмино пропустит более месяца из-за травмы

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино выбыл из строя на длительный срок.

30-летний футболист получил травму задней поверхности бедра во время матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0).

По словам главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, на восстановление бразильцу потребуется более четырех недель.