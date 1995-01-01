Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Гисдоль подтвердил перелом плюсневой кости у Анджорина

    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал информацию о травме полузащитника Фаустино Анджорина.

    – В Англии пишут, что Анджорин уже покинул расположение «Локомотива» и уехал в «Челси» восстанавливаться. Говорят, что он выбыл до конца года. Не могли бы вы объяснить, что в итоге с ним происходит и где он находится?

    – Вчера на тренировке Тино получил перелом плюсневой кости. Могу сказать, что скорее всего Анджорин выбыл до конца года и вскоре отправится расположение «Челси». Это нормальная ситуация, потому что игрок у нас в аренде.

    Ничего такого нет в том, что команда, которая отдала нам его в аренду, будет стараться эффективно вести его дальше и принимать правильное решение: понадобится ему операция или нет. Это – нормальная практика.

    • «Локо» арендовал Анджорина у «Челси» в начале сентября.
    • Англичанин провел 9 матчей и забил 1 гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:38
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90880
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68035
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru