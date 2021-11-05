Гисдоль подтвердил перелом плюсневой кости у Анджорина

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал информацию о травме полузащитника Фаустино Анджорина.

– В Англии пишут, что Анджорин уже покинул расположение «Локомотива» и уехал в «Челси» восстанавливаться. Говорят, что он выбыл до конца года. Не могли бы вы объяснить, что в итоге с ним происходит и где он находится?

– Вчера на тренировке Тино получил перелом плюсневой кости. Могу сказать, что скорее всего Анджорин выбыл до конца года и вскоре отправится расположение «Челси». Это нормальная ситуация, потому что игрок у нас в аренде.

Ничего такого нет в том, что команда, которая отдала нам его в аренду, будет стараться эффективно вести его дальше и принимать правильное решение: понадобится ему операция или нет. Это – нормальная практика.