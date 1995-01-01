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    Лига чемпионов. «Аякс» в гостях переиграл «Боруссию» Д и вышел в плей-офф, «Спортинг» разгромил «Бешикташ»

    «Аякс» после победы в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» досрочно вышел в плей-офф. Немцы идут в таблице на втором месте.

    «Спортинг» при судействе российской бригады во главе с Сергеем Карасевым разгромил «Бешикташ». Москвич удалил футболиста стамбульцев.

    Лига чемпионов. Группа С. 4-й тур

    Спортинг (Португалия) – Бешикташ (Турция) – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Гонсалвеш, 31 (с пенальти); 2:0 – Гонсалвеш, 38; 3:0 – Паулинью, 41; 4:0 – Сарабия, 56.

    Удаления: нет – Жозеф, 90 (вторая ж.к.).

    Боруссия Д (Германия) – Аякс (Нидерланды) – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ройс, 37 (с пенальти); 1:1 – Тадич, 72; 1:2 – Аллер, 83; 1:3 – Классен, 90+3.

    Удаления: Хуммельс, 29 – нет.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 01:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7970

      GoLenaStop 51 минуту назад

      А,якс - красавцы!
      А,тлетико - не надо бездумно фолить.
      Лейпциг - пример, как бороться до упора!
      Шахтер - грустно...
      Достойные игры.
      Всем здоровья и удачи!

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