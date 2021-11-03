Роспотребнадзор разрешил «Динамо» и «Спартаку» провести матчи в Москве со зрителями

Роспотребнадзор согласовал проведение матчей «Динамо» – «Краснодар» и «Спартак» – «Локомотив» в Москве.

«Согласно решению Роспотребнадзора, матчи «Динамо» – «Краснодар» и «Спартак» – «Локомотив» пройдут в соответствии с запланированным календарем на «ВТБ Арене» и «Открытие Банк Арене» соответственно.

Оба стадиона смогут принять до 30% зрителей от общей вместимости при условии обязательного предъявления QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против COVID-19 или перенесенного в течение последних 6 месяцев заболевания», – говорится в сообщении РФС.