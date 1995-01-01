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    Роспотребнадзор разрешил «Динамо» и «Спартаку» провести матчи в Москве со зрителями

    Роспотребнадзор согласовал проведение матчей «Динамо»«Краснодар» и «Спартак»«Локомотив» в Москве.

    «Согласно решению Роспотребнадзора, матчи «Динамо» – «Краснодар» и «Спартак» – «Локомотив» пройдут в соответствии с запланированным календарем на «ВТБ Арене» и «Открытие Банк Арене» соответственно.

    Оба стадиона смогут принять до 30% зрителей от общей вместимости при условии обязательного предъявления QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против COVID-19 или перенесенного в течение последних 6 месяцев заболевания», – говорится в сообщении РФС.

    • Изначально Роспотребнадзор запретил проведение матчей в Москве.
    • Матч «Динамо» – «Краснодар» запланирован на субботу, 6 ноября.
    • «Спартак» и «Локо» сыграют 7 ноября.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +90838

      zigbert 10 минут назад

      Все таки сумели принять разумное решение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22393

      vladimir-7 1 час назад

      Можно подумать, что один два дня решили бы какие-то проблемы,
      так выпросили деньжат и разрешили провести матчи в Москве, да
      и показать надо было свою выдуманную власть. Вообще-то, имеет
      Роспотребнадзор право запрещать проведение футбольных игр или
      нет, а может быть их просто послали на ...и они в пути.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11610

      Литейный4 1 час назад

      Им больше и не собрать. На срамтак уже свои перестали ходить. Им стало очень стыдно за мазутный проект. Гыгыгы

      3
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