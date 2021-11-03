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  • Роспотребнадзор разрешил «Динамо» и «Спартаку» провести матчи в Москве со зрителями

Роспотребнадзор разрешил «Динамо» и «Спартаку» провести матчи в Москве со зрителями

3 ноября 2021, 14:45
6

Роспотребнадзор согласовал проведение матчей «Динамо»«Краснодар» и «Спартак»«Локомотив» в Москве.

«Согласно решению Роспотребнадзора, матчи «Динамо» – «Краснодар» и «Спартак» – «Локомотив» пройдут в соответствии с запланированным календарем на «ВТБ Арене» и «Открытие Банк Арене» соответственно.

Оба стадиона смогут принять до 30% зрителей от общей вместимости при условии обязательного предъявления QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против COVID-19 или перенесенного в течение последних 6 месяцев заболевания», – говорится в сообщении РФС.

  • Изначально Роспотребнадзор запретил проведение матчей в Москве.
  • Матч «Динамо» – «Краснодар» запланирован на субботу, 6 ноября.
  • «Спартак» и «Локо» сыграют 7 ноября.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (6)
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vladimir-7
1635943163
Можно подумать, что один два дня решили бы какие-то проблемы, так выпросили деньжат и разрешили провести матчи в Москве, да и показать надо было свою выдуманную власть. Вообще-то, имеет Роспотребнадзор право запрещать проведение футбольных игр или нет, а может быть их просто послали на ...и они в пути.
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zigbert
1635947013
Все таки сумели принять разумное решение.
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paracetamol
1635951089
Как-то быстро они меняют решения. Заплатили им что просили или дали пинка под зад? Кстати, при чем тут пандемия?
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Завулон new new
1635962850
Прекрасно, хоть на футбол будет похоже.
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