Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Роналду забил 127-й гол за «МЮ» и обошел Сульшера. У него 15 мячей в 15 матчах сезона

    Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду оформил дубль в матче с «Аталантой» (2:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    36-летний португалец забил во всех четырех матчах за клуб в этой ЛЧ. Всего в этом сезоне он забил 15 голов в 15 матчах за клуб и сборную.

    Роналду также опередил главного тренера Уле-Гуннара Сульшера по числу голов за «МЮ», забив 127-й мяч за клуб в 303 матчах. Норвежец забил 126 голов в 366 матчах.

    • Португалец забил «Аталанте» в компенсированное время обоих таймов.
    • Роналду забил 138-й и 139-й голы в Лиге чемпионов, обновив рекорд.
    • Ближайший преследователь – форвард «ПСЖ» Лионель Месси – забил 123 гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 02:13
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3710

      FENIX-SL 18 минут назад

      жесть конечно статистика
      феноменально!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90801
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67969
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru