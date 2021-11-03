Роналду забил 127-й гол за «МЮ» и обошел Сульшера. У него 15 мячей в 15 матчах сезона

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду оформил дубль в матче с «Аталантой» (2:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

36-летний португалец забил во всех четырех матчах за клуб в этой ЛЧ. Всего в этом сезоне он забил 15 голов в 15 матчах за клуб и сборную.

Роналду также опередил главного тренера Уле-Гуннара Сульшера по числу голов за «МЮ», забив 127-й мяч за клуб в 303 матчах. Норвежец забил 126 голов в 366 матчах.