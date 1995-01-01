Роналду забил 127-й гол за «МЮ» и обошел Сульшера. У него 15 мячей в 15 матчах сезона

жесть конечно статистика
феноменально!
Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду оформил дубль в матче с «Аталантой» (2:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
36-летний португалец забил во всех четырех матчах за клуб в этой ЛЧ. Всего в этом сезоне он забил 15 голов в 15 матчах за клуб и сборную.
Роналду также опередил главного тренера Уле-Гуннара Сульшера по числу голов за «МЮ», забив 127-й мяч за клуб в 303 матчах. Норвежец забил 126 голов в 366 матчах.
- Португалец забил «Аталанте» в компенсированное время обоих таймов.
- Роналду забил 138-й и 139-й голы в Лиге чемпионов, обновив рекорд.
- Ближайший преследователь – форвард «ПСЖ» Лионель Месси – забил 123 гола.
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